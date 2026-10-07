В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения — действуют ли графики
Киев • УНН
В ряде регионов Украины из-за последствий российских обстрелов действуют аварийные отключения электроэнергии. Предварительные графики сейчас не действуют.
В отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов, передает УНН со ссылкой на «Укрэнерго».
Из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями российских обстрелов, — в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии
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В компании добавили, что предварительно опубликованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, в настоящее время не действуют.
Энергетики работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме
Добавим
Как сообщили в ДТЭК, в Киеве и Киевской области по команде «Укрэнерго» применены экстренные отключения.
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