$44.950.1150.640.16
ukenru
17:13 • 620 перегляди
У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки
Ексклюзив
16:15 • 11073 перегляди
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
15:25 • 15592 перегляди
Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти
15:22 • 11462 перегляди
Світло вимикатимуть з опівночі й до кінця доби: де і як довго діятимуть обмеження 8 жовтня
15:16 • 8862 перегляди
Трьом хлопчикам, яких рф убила в Прилуках, було лише по року - Зеленський
14:18 • 13341 перегляди
Угорщина зняла вето на просування у ЄС з відкриттям нових кластерів для України - ЗМІ
13:42 • 22051 перегляди
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?
13:34 • 14037 перегляди
Міжнародні резерви України за місяць скоротилися до $47,1 млрд - які причини
Ексклюзив
12:25 • 27107 перегляди
Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загрозPhotoVideo
7 жовтня, 10:54 • 17240 перегляди
Найтепліший день перед похолоданням, 8 жовтня в Україні очікується до +26°Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0.8м/с
64%
750мм
Популярнi новини
У Прилуках ракетний удар рф по багатоповерхівці забрав життя 5 людей, багато пораненихPhotoVideo7 жовтня, 07:16 • 29780 перегляди
Стівен Спілберг очолить роботу над новими "Трансформерами"7 жовтня, 08:16 • 34253 перегляди
Володимир Кличко просить розслідувати можливе зникнення коштовностей Гейден Панеттьєрі7 жовтня, 08:59 • 36107 перегляди
Репутація власника бізнесу під атакою: звідки може прилетіти і як захищатися
Ексклюзив
7 жовтня, 11:16 • 20084 перегляди
F-1: Гран-прі Сінгапуру - історія спринту, розклад заїздівPhotoVideo12:25 • 25080 перегляди
Публікації
Пожежна авіація - це більше, ніж літак: як XENA організовує міжнародні операції з гасіння лісових пожежPhoto
Ексклюзив
16:15 • 11064 перегляди
Дієтолог розповів, чим корисна скумбрія та як її правильно їсти
Ексклюзив
15:25 • 15590 перегляди
Чому “дуже дорогі” адвокати обвинувачених у медичній недбалості лікарів Odrex пропускають судові засідання?13:42 • 22049 перегляди
Три роки після нападу ХАМАС: як 7 жовтня змінило Ізраїль, Газу та весь Близький Схід12:51 • 16200 перегляди
Чим збивати реактивні дрони: експерти пояснили, як Україна адаптує зброю до нових загрозPhotoVideo
Ексклюзив
12:25 • 27106 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Андрій Сибіга
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Прилуки
Польща
Європа
Реклама
УНН Lite
Ставка на розкіш та скорочення витрат - Porsche перебудує бізнес, готуючись до епохи зниження продажів16:56 • 1206 перегляди
Папа Лев на зустрічі з єпископами у Ватикані, ймовірно, обговорить повторні шлюби і католиків-геїв15:43 • 4000 перегляди
Тревіс Баркер показав фото з лікарні, але не розкрив причину14:51 • 5790 перегляди
WP: Трамп хоче новий Кемп-Девід - президентську резиденцію у власному гольф-клубі13:57 • 10012 перегляди
Ставка на технічних мільйонерів та перша критика - як реагують на електромобіль від Jaguar та його вартість13:07 • 11763 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
The Washington Post
Фільм
The Guardian
Серіали

У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки

Київ • УНН

 • 694 перегляди

У низці регіонів України через наслідки російських обстрілів діють аварійні відключення електроенергії. Попередні графіки наразі не чинні.

У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки
ФОТО: PIXABAY

В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії 

- йдеться у повідомленні.

У частині регіонів України 7 жовтня діятимуть погодинні відключення світла06.10.26, 19:34 • 10026 переглядiв

У компанії додали, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі 

- резюмували в Укренерго.

Додамо

Як повідомили у ДТЕК, у Києві та Київській області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

Світло вимикатимуть з опівночі й до кінця доби: де і як довго діятимуть обмеження 8 жовтня07.10.26, 18:22 • 11480 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Вибухи
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна