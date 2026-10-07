У низці регіонів України запровадили аварійні відключення - чи діють графіки

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В окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії - йдеться у повідомленні.

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У компанії додали, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі - резюмували в Укренерго.

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Як повідомили у ДТЕК, у Києві та Київській області за командою Укренерго застосовані екстрені відключення.

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