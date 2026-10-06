В некоторых регионах Украины 7 октября будут действовать почасовые отключения света

В среду, 7 октября, в части регионов Украины будут применяться вынужденные меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Точный перечень регионов в публикации не приводится. Для всех категорий потребителей почасовые отключения запланированы с 00:00 до 23:59. В частности, это касается промышленности и бизнеса.

Ограничения связаны с последствиями российских ракетно-дроновых ударов по объектам энергетики. Кроме того, ситуация в энергосистеме может измениться, в связи с чем потребителям рекомендуется экономно потреблять электроэнергию.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при СНБО призвал украинцев не делать поспешных выводов из сообщений о возможных перебоях с электроэнергией и дефиците топлива.