Українців лякають добовими відключеннями та дефіцитом пального - у РНБО відповіли, чи варто панікувати
Київ • УНН
ЦПД назвав повідомлення про дефіцит палива й тривалі відключення лише ймовірним сценарієм. Відомство закликало перевіряти інформацію.
Центр протидії дезінформації при РНБО закликає українців не робити поспішних висновків із повідомлень про можливі перебої з електроенергією та дефіцит палива, передає УНН.
Інформацію про необхідність терміново запасатися паливом чи можливі майже добові відключення світла варто сприймати як ймовірний сценарій, а не гарантований розвиток подій
За словами відомства, поширення таких повідомлень поза контекстом може провокувати паніку та штучний ажіотаж.
Водночас цим активно користується російська пропаганда: перебільшують ризики та маніпулюють інформацією, щоб посилити тривожність і дестабілізувати ситуацію в Україні
У ЦПД також закликали перевіряти інформацію та слідкувати за перебігом подій.
Нагадаємо
У вівторок, 6 жовтня, внаслідок російських атак, Київ і Київська область переходять в режим відключень світла.