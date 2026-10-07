Свет будут отключать с полуночи и до конца суток: где и как долго будут действовать ограничения 8 октября
Киев • УНН
8 октября в Украине введут почасовые отключения объёмом 0,5–1,5 очереди. Ограничения вызваны ударами рф по энергетике.
В Украине в четверг, 8 октября, в некоторых регионах на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию от "Укрэнерго".
Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.
Детали
По данным компании, с 00:00 до 23:59 для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Также на протяжении всех суток, с 00:00 до 23:59, для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что необходимость введения ограничений связана с последствиями российских ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам. В то же время в компании предупредили, что из-за новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Потребителям советуют следить за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах.
В "Укрэнерго" также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в часы, когда электричество есть по графику.
Напомним
Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает украинцев не делать поспешных выводов из сообщений о возможных перебоях с электроэнергией и дефиците топлива.