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Свет будут отключать с полуночи и до конца суток: где и как долго будут действовать ограничения 8 октября

Киев • УНН

 • 4752 просмотра

8 октября в Украине введут почасовые отключения объёмом 0,5–1,5 очереди. Ограничения вызваны ударами рф по энергетике.

Свет будут отключать с полуночи и до конца суток: где и как долго будут действовать ограничения 8 октября

В Украине в четверг, 8 октября, в некоторых регионах на протяжении всех суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию от "Укрэнерго".

Ограничения вводятся из-за последствий российских ракетно-дроновых атак на энергетическую инфраструктуру.

Детали

По данным компании, с 00:00 до 23:59 для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 1,5 очереди. Также на протяжении всех суток, с 00:00 до 23:59, для промышленности и бизнеса будут применяться графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что необходимость введения ограничений связана с последствиями российских ракетно-дроновых ударов по энергетическим объектам. В то же время в компании предупредили, что из-за новых российских обстрелов ситуация в энергосистеме может измениться. Потребителям советуют следить за сообщениями операторов систем распределения в своих регионах.

В "Укрэнерго" также призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в часы, когда электричество есть по графику.

Напомним

Центр противодействия дезинформации при СНБО призывает украинцев не делать поспешных выводов из сообщений о возможных перебоях с электроэнергией и дефиците топлива.

Александра Василенко

ОбществоЭкономика
российская пропаганда
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Укрэнерго
Украина