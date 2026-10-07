Венгрия сняла вето на продвижение в ЕС с открытием новых кластеров для Украины - СМИ

Послы ЕС в Брюсселе в среду, 7 октября, открыли путь к началу переговоров в рамках процесса вступления с Украиной и Молдовой по вопросам единого рынка и конкурентоспособности. Венгрия сняла вето с переговоров. Об этом со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает Rapporteur, пишет УНН.

Детали

Венгрия блокировала этот шаг с лета, требуя от Украины принятия законодательства, касающегося образовательных прав национальных меньшинств.

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Следующим шагом является согласование столицами стран блока проектов общих позиций ЕС, что потенциально проложит путь к официальному открытию двух кластеров на межправительственной конференции (IGC) на следующей неделе, пишет издание.

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В случае открытия останутся лишь два из шести переговорных кластеров для Украины: кластер 4, охватывающий цифровую и промышленную политику, и кластер 5, охватывающий энергетику и климат.

"Венгрия в начале этой недели дала понять, что откажется от своей оппозиции, если парламент Украины одобрит соглашение с Будапештом о защите прав венгерского меньшинства", — говорится в публикации.

Голосование в украинском парламенте, Верховной Раде, пишет издание, "запланировано на следующий понедельник". "На следующий день министры европейских стран ЕС соберутся на встречу в Люксембурге. Дипломаты надеются созвать IGC, чтобы официально открыть кластеры на полях встречи", — отмечается в публикации.

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"Украина на следующей неделе принимает законодательство в Раде, и мы надеемся, что на этой основе в Раде будет единогласие по вопросу открытия кластеров 2 и 3. Кстати, то же самое будет справедливо и для Молдовы", — сказал дипломат ЕС.

ЕС открыл кластеры номер 1 и 6 в июне и июле, но новое венгерское правительство во главе с Петером Мадяром затормозило дальнейший прогресс, пока не будет одобрено соглашение о правах меньшинств, отмечает издание.

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Во вторник Европейская комиссия представила более широкий пересмотр политики расширения, согласно которому кандидаты на членство в ЕС будут находиться на испытательном сроке в течение 15 лет.

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