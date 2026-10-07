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Европейская комиссия предлагает новые правила для будущих членов ЕС

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Кандидатам хотят предоставить более широкий доступ к программам ЕС в ключевых сферах. Одновременно предлагается ограничивать их права за невыполнение обязательств.

Европейская комиссия предлагает новые правила для будущих членов ЕС

Европейская комиссия предлагает предоставить странам-кандидатам на вступление в Евросоюз больше преимуществ в рамках их постепенной интеграции, а также внедрить новые механизмы защиты, которые будут ограничивать их права в случае, если после вступления в ЕС эти государства прекратят реформы или откажутся от выполнения своих обязательств. О подготовке пакета соответствующих изменений во вторник, 6 октября, в Страсбурге объявила еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

По ее словам, предварительная оценка того, как вступление новых стран может повлиять на Евросоюз, показала, что "ЕС уже сейчас готов к расширению, но есть сферы, которые потребуют корректировок". В частности, чтобы Евросоюз "стал более гибким и эффективным", Комиссия предлагает применить так называемые переходные положения договоров ЕС и заменить принцип единогласия голосованием квалифицированным большинством.

Это позволило бы Евросоюзу сузить круг вопросов, решения по которым одна страна может заблокировать своим вето. Речь идет, в частности, о промежуточных решениях в переговорном процессе по вступлению в ЕС, таких как открытие переговорных кластеров, принятие которых в настоящее время требует единогласия.

Постепенная интеграция перед вступлением в ЕС

Что касается постепенной интеграции, когда государство-кандидат, успешно проводящее определенные реформы, получает доступ к отдельным программам или фондам ЕС, то этот подход не является новым для методологии расширения. Некоторые страны, в частности Украина, уже имеют такие преимущества.

В то же время Кос утверждает, что в документе, предложенном Еврокомиссией, идет речь о "более амбициозном привлечении стран-кандидатов к участию в отдельных сферах деятельности ЕС", в частности в областях энергетики, транспорта, искусственного интеллекта, безопасности и обороны.

При этом еврокомиссар подчеркнула, что постепенная интеграция не является заменой полноправному членству, а "инструментом, который ускоряет процесс расширения".

Украина не вступит в ЕС 1 января 2027 года - еврокомиссар объяснила, что мешает03.10.26, 11:59 • 6986 просмотров

Ольга Розгон

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