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Украина не вступит в ЕС 1 января 2027 года — еврокомиссар объяснила, что мешает

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС 1 января 2027 года нереалистично. Еврокомиссия ожидает открытия новых кластеров до конца 2026 года.

Украина не вступит в ЕС 1 января 2027 года — еврокомиссар объяснила, что мешает

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в Европейский союз 1 января 2027 года нереалистично, поскольку процесс присоединения зависит от выполнения установленных критериев. Об этом УНН пишет со ссылкой на Corriere della Sera.

В то же время в Еврокомиссии рассчитывают на дальнейшее продвижение Украины в переговорах о членстве до конца этого года.

Подробности

По словам Кос, для Украины не будут предусматривать исключений или послаблений при выполнении условий вступления в ЕС, несмотря на масштабную политическую и финансовую поддержку со стороны Евросоюза.

"Процесс присоединения основан на выполнении критериев, поэтому дата 1 января 2027 года, которая фигурировала в публичных дискуссиях относительно возможных сроков членства Украины, в настоящее время нереалистична", — подчеркнула еврокомиссар.

В то же время Кос отметила, что ЕС должен продолжать помогать Украине, которая находится в состоянии войны, и способствовать её дальнейшей интеграции. Она также выразила надежду, что до конца 2026 года Украине удастся открыть как можно больше переговорных кластеров.

Говоря о темпах расширения Евросоюза, Кос отметила, что среди государств-кандидатов больше всего продвинулись Черногория и Албания, после которых она назвала Молдову и Украину.

При этом речь идёт не об официальном рейтинге государств-кандидатов, а лишь об оценке текущего этапа переговорного процесса.

ЕС может открыть для Украины еще два переговорных кластера 13 октября — журналист02.10.26, 21:45 • 15231 просмотр

Контекст

Украина получила статус кандидата на вступление в Европейский союз в июне 2022 года, а официальные переговоры о членстве стартовали в июне 2024 года.

В сентябре 2025 года Украина завершила скрининг соответствия национального законодательства праву ЕС. В 2026 году Украина и Евросоюз официально открыли переговорный кластер "Основы", а также кластер "Внешние отношения". В то же время Европейская комиссия ранее заявляла, что все шесть переговорных кластеров Украины технически готовы к открытию.

Украинские власти неоднократно называли 2027 год ориентиром для готовности страны к членству в ЕС. В то же время конкретная дата вступления будет зависеть не только от выполнения Украиной необходимых реформ, но и от политических решений всех государств-членов Евросоюза.

Напомним

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Украина, по его мнению, не сможет стать членом Европейского союза по нынешней стандартной процедуре вступления, несмотря на обещания, которые ей дают. Вместо этого он призвал ЕС найти другой путь для полноправного членства Украины.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Эди Рама
Черногория
Европейская комиссия
Албания
Европейский Союз
Украина
Молдова