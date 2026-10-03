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Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка

Киев • УНН

 • 1750 просмотра

Роуз нашла тяжело раненого мальчика, который умер в больнице. Позже его брат рассказал полиции, как произошла трагедия.

Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка

Австралийская актриса Руби Роуз заявила, что в подростковом возрасте оказалась под подозрением полиции после смерти 4-летнего мальчика, которого она нашла тяжело раненым на детской площадке. Об этом Роуз рассказала в подкасте "Off the Vine", пишет УНН.

Подробности

По словам 40-летней актрисы, инцидент произошел в Австралии, когда ей было 15 лет. Роуз вместе с подругой увидела на игровой площадке ребенка, который сначала показался им куклой.

Когда мы подошли достаточно близко, то поняли, что это настоящий ребенок — примерно 4,5 лет. Из его ушей, носа и рта текла кровь. Это было очень травматично

— вспомнила Роуз.

Актриса подняла мальчика и отнесла его к взрослым в соседнем доме. Ребенку начали проводить сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую. Впоследствии мальчик умер в больнице.

Полиция пришла в школу Роуз

После смерти ребенка полиция начала допрашивать Роуз. По ее словам, правоохранители даже приходили в школу, а одноклассники начали называть ее "убийцей ребенка".

Полиция появилась в моей школе. Люди говорили: "Убийца ребенка!" Я просто разрывалась на части

— рассказала актриса.

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По версии Роуз, впоследствии старший брат погибшего мальчика рассказал полиции, что произошло. Якобы он столкнул младшего брата с горки, после чего тот зацепился за гвозди. Старший брат запаниковал и убежал, а из-за пережитой травмы некоторое время не помнил обстоятельств инцидента.

Роуз заявила, что после показаний мальчика с нее сняли подозрения. По словам актрисы, пережитое повлияло на нее на всю жизнь и впоследствии вызвало ее интерес к психологии.

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Степан Гафтко

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