Руби Роуз рассказала, как в 15 лет её обвинили в убийстве 4-летнего ребёнка
Киев • УНН
Роуз нашла тяжело раненого мальчика, который умер в больнице. Позже его брат рассказал полиции, как произошла трагедия.
Австралийская актриса Руби Роуз заявила, что в подростковом возрасте оказалась под подозрением полиции после смерти 4-летнего мальчика, которого она нашла тяжело раненым на детской площадке. Об этом Роуз рассказала в подкасте "Off the Vine", пишет УНН.
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По словам 40-летней актрисы, инцидент произошел в Австралии, когда ей было 15 лет. Роуз вместе с подругой увидела на игровой площадке ребенка, который сначала показался им куклой.
Когда мы подошли достаточно близко, то поняли, что это настоящий ребенок — примерно 4,5 лет. Из его ушей, носа и рта текла кровь. Это было очень травматично
Актриса подняла мальчика и отнесла его к взрослым в соседнем доме. Ребенку начали проводить сердечно-легочную реанимацию и вызвали скорую. Впоследствии мальчик умер в больнице.
Полиция пришла в школу Роуз
После смерти ребенка полиция начала допрашивать Роуз. По ее словам, правоохранители даже приходили в школу, а одноклассники начали называть ее "убийцей ребенка".
Полиция появилась в моей школе. Люди говорили: "Убийца ребенка!" Я просто разрывалась на части
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По версии Роуз, впоследствии старший брат погибшего мальчика рассказал полиции, что произошло. Якобы он столкнул младшего брата с горки, после чего тот зацепился за гвозди. Старший брат запаниковал и убежал, а из-за пережитой травмы некоторое время не помнил обстоятельств инцидента.
Роуз заявила, что после показаний мальчика с нее сняли подозрения. По словам актрисы, пережитое повлияло на нее на всю жизнь и впоследствии вызвало ее интерес к психологии.
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