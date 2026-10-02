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Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 35 оккупантов и уничтожили 170 дронов — Генштаб
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Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 35 оккупантов и уничтожили 170 дронов — Генштаб

Киев • УНН

 • 2234 просмотра

Россия нанесла 60 авиаударов и применила 6230 дронов-камикадзе. На Покровском направлении уничтожены 35 оккупантов.

Украинские военные "минуснули" на Покровском направлении 35 оккупантов и уничтожили 170 дронов — Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 164 боевых столкновения. На Покровском направлении украинские военные, предварительно, ликвидировали 35 оккупантов, еще 8 - ранили, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба. 

Противник нанес один ракетный удар, совершил 60 авиационных ударов, сбросил 176 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6230 дронов-камикадзе и совершил 1795 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли три авиационных удара с применением пяти КАБ и совершили 34 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в направлении населенных пунктов Старица, Волчанск, Охримовка и Караичное. Четыре из этих атак еще продолжаются.

На Купянском направлении враг пять раз пытался улучшить свои позиции, проводя штурмовые действия в направлении Радьковки.

Три попытки захватчиков продвинуться отбили на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Дробышево и Лиман. Продолжается бой.

На Славянском направлении Силы обороны остановили попытку захватчиков продвинуться вперед в районе населенного пункта Озерное.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отбили 19 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в направлении Осикового, Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Иллиновки, Киндрашовки, Розкошного, Грузского, Вольного.

Пятнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Доброполье, Светлое, Мирное, Сергеевка и Молодецкое. Два боя продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 35 оккупантов, восемь - ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной техники, три специальных средства, пункт управления БпЛА и два укрытия оккупантов. Повреждены четыре единицы автомобильной техники, пушка, два пункта управления БпЛА, специальное средство и 36 укрытий личного состава противника. Уничтожены или подавлены 170 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг дважды атаковал в направлении Калиновского и Березового. 

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Воздвижевка, Терноватое, Ровное и Горькое. Два штурмовых действия продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты пытались улучшить свое положение, один раз атаковав в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили одно штурмовое действие.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Более полутора тысяч личного состава: Генштаб обновил потери врага02.10.26, 07:44 • 5280 просмотров

Антонина Туманова

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