Более полутора тысяч личного состава: Генштаб обновил потери врага
Киев • УНН
За сутки российские войска потеряли 1520 военнослужащих, 37 артиллерийских систем и 1470 дронов. Общие потери превысили 1,537 млн человек.
Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 октября достигли около
1 537 390 человек. За прошедшие сутки Россия потеряла еще 1520 военнослужащих, сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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Также за сутки Силы обороны уничтожили 37 артиллерийских систем и 1 РСЗО противника.
Кроме того, за сутки Россия потеряла 1470 БПЛА оперативно-тактического уровня и 422 единицы автомобильной техники и автоцистерн.
Общие потери России
С начала полномасштабного вторжения российские потери составляют 12 388 танков, 25 471 боевую бронированную машину, 50 592 артиллерийские системы, 2 175 РСЗО и 1 683 средства ПВО.
Также враг недосчитался 443 самолетов, 356 вертолетов, 542 853 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 126 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, а также 2 подводных лодок.
Кроме того, Силами обороны уничтожено 156 309 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн, 4 780 единиц специальной техники и 2 810 наземных робототехнических комплексов. Данные уточняются.
Напомним
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди заявил, что Россия начала скрытую мобилизацию и до конца года может дополнительно отправить на фронт до 300 тысяч человек.
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