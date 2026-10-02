Более полутора тысяч личного состава: Генштаб обновил потери врага

Враг снова попал в Южный мост в Киеве

Украина подготовила список из более чем 20 российских олигархов для санкций ЕС — Сибига

россияне атаковали Харьков дронами: повреждены административное здание и магазин

Враг вновь ударил по Южному мосту в Киеве, есть попадание

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