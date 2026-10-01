рф "освободит" всю Донетчину раньше, чем ожидают Украина и Европа — путин

Владимир Путин. Фото иллюстративное

Российский диктатор владимир путин 1 октября во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" сделал ряд заявлений, которые касались международной политики и войны в Украине. Он пытался снять со своей страны ответственность за мирные переговоры, зашедшие в тупик, и добавил: "рф считает, что освободит всю территорию „днр" гораздо раньше, чем ожидают Украина и Европа", передает УНН.

Кроме того, путин пытался убедить соотечественников и мировое сообщество в значительных успехах вс рф на поле боя.

Что заявлял путин во время работы дискуссионного клуба

путин пытался убедить, что Россия якобы стремится как можно скорее завершить войну против Украины путем переговоров. Однако одновременно подтвердил, что Москва не отказывается от своих ключевых требований, среди которых — нейтральный статус Украины.

"Нам хотелось бы как можно скорее это (войну — ред.) прекратить, причем лучше с помощью переговоров", — заявил он.

При этом и сам путин, и его окружение всякий раз выдвигают такие требования к украинской стороне в рамках переговоров, которые невозможно выполнить технически. Например, российская сторона последовательно и упорно требует от украинского лидера Владимира Зеленского приехать именно в москву. Это несмотря на то, что как минимум страны Востока и Турция неоднократно заявляли о готовности стать площадкой для мирных переговоров.

Также российский диктатор заявил, что нейтральный статус Украины остается среди целей москвы. По его версии, россия ранее рассматривала Украину как нейтральное государство, однако ситуация изменилась после закрепления в украинской Конституции курса на членство в НАТО. На практике путин еще раз подтвердил, что хочет лишить Украину самостоятельности на международной арене и не позволить ей, как суверенному государству, принимать решения о собственном будущем.

путин также озвучил позицию москвы относительно американских предложений по завершению войны. По его словам, среди них есть сложные для российской стороны решения, требующие компромиссов. Однако в целом кремль рассматривает их как движение в направлении возможного урегулирования. Правда, о каких именно решениях идет речь, лидер рф не уточнил. Вполне возможно, что он мог иметь в виду возможные компромиссы по завершению войны, о которых говорил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Тогда официальная москва утверждала, что согласилась с рядом подходов, предложенных американской стороной, хотя публичного всеобъемлющего соглашения по итогам переговоров объявлено не было.

Отдельно российский диктатор обвинил Украину в нежелании приостанавливать боевые действия. Он заявил, что якобы был готов возобновить переговорный процесс сразу после российских парламентских выборов в сентябре, однако связал отсутствие такого диалога с украинскими ударами по территории рф и оккупированным россией регионам Украины. путин утверждал, что украинские военные якобы намеренно наносили удары по членам избирательных комиссий, в результате чего погибли шесть человек. Подчеркнем, что независимого подтверждения заявления российских властей о целенаправленных ударах именно по членам избирательных комиссий не получено.

При этом путин говорил о голосовании в Госдуму, которое провели на временно оккупированных территориях Украины. В ООН подчеркивали, что такие избирательные процессы на оккупированной украинской территории не имеют законных оснований и не изменяют ее международно признанного статуса.

путин также заявил, что возможное мирное урегулирование, по мнению москвы, должно охватывать вопросы русского языка и деятельности церкви в Украине. Ранее россия неоднократно включала языковые, религиозные и политические вопросы в перечень своих требований к Киеву.

путин заявил об ускорении наступления российских войск

Во время своего выступления владимир путин также заявил, что темпы продвижения армии рф якобы растут. По его утверждению, только в течение сентября российские войска установили контроль над 1 301 квадратным километром территории, что он назвал примерно в 2,5 раза большим показателем по сравнению с предыдущими месяцами.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что под контролем Украины якобы остается примерно 11% территории Донецкой области, которую Москва незаконно включила в состав рф. По его словам, российское руководство считает, что ВС рф смогут захватить эту территорию раньше, чем ожидают Украина и европейские страны. Однако такие заявления противоречат реальному развитию событий. В частности, в настоящее время украинские военные успешно проводят операцию "Вивальди" и освобождают оккупированные территории. А сами россияне, по оценкам ряда аналитиков, "увязли" на территории Донецкой области и не могут похвастаться прогрессом.

В своем монологе владимир путин также сослался на якобы имеющиеся в Украине и Европе оценки, согласно которым украинские силы могут удерживать эти территории еще от полутора до двух лет. Однако источников таких оценок он не назвал.

Напомним

Российский диктатор владимир путин назвал бессмысленным предложение прекратить удары по судам в Черном море в обмен на отказ Украины от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.