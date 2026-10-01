Удари по суднах в обмін на НПЗ: путін розкритикував пропозицію щодо перемир’я

Президент рф володимир путін назвав безглуздою пропозицію припинити удари по суднах у Чорному морі в обмін на відмову України від атак на російські нафтопереробні заводи. Про це він заявив 1 жовтня під час засідання дискусійного клубу "Валдай", передає УНН.

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Йдеться про можливий взаємний мораторій на удари по цивільному судноплавству та енергетичній інфраструктурі, який останніми місяцями обговорюється за участі України, росії, США та Туреччини. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що москва не готова до окремого припинення атак на судна, які перевозять аграрну продукцію Чорним морем. За його словами, росія наполягала, щоб у відповідь Україна припинила удари по російських НПЗ і трубопроводах. Український лідер тоді наголосив, що зерновий коридор та російська енергетична інфраструктура не є співставними цілями. Він зазначав, що припинення українських атак на російські НПЗ можливе лише за умови взаємного припинення ударів по енергетичній системі України.

У вересні США також запропонували взаємний мораторій на атаки росії та України по енергетичній інфраструктурі. Кремль публічно підтримав цю ідею, однак заявив, що паралельно необхідно гарантувати безпеку комерційного судноплавства, зокрема російських нафтових танкерів, а також послабити санкції проти російського енергетичного сектору. Але попри заяви президента США Дональда Трампа про нібито домовленість щодо припинення ударів по енергетичних об’єктах, ані Київ, ані москва офіційно такого погодженого режиму не підтвердили. Удари по енергетичній інфраструктурі з обох сторін продовжилися.

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Україна останніми місяцями посилила далекобійні атаки на російські нафтопереробні підприємства, які Київ вважає законними військовими цілями через їхню роль у забезпеченні російської армії паливом. Зокрема, 25 вересня після атаки безпілотників зупинив роботу Пермський НПЗ, один із найбільших у росії.

Водночас росія продовжує систематичні удари по українській енергетичній, портовій та іншій критичній інфраструктурі. Остаточної домовленості ані щодо енергетичного перемир’я, ані щодо припинення атак на судноплавство в Чорному морі наразі немає.

Нагадаємо

Дещо раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін шукає приводи, щоб не зустрічатися та не закінчувати війну.