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The Guardian

Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Фахівці не виявили критичних пошкоджень Південного мосту після дронового удару. Наземний транспорт відновив рух, метро обстежують.

Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро
фото ілюстративне

Критичних пошкоджень Південного мосту у Києві після російського дронового удару огляд фахівців не виявив, рух громадського транспорту, окрім метро, відновлюється. Але обстеження конструкцій метрополітену тривають. Про це повідомили у КМДА 1 жовтня, пише УНН.

За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди

- повідомили в КМДА.

Що курсує транспорт Південним мостом

Рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюється у звичайному режимі

- зазначили у КМДА.

Автобуси №№ 22, 91, як повідомляється, відновлюють рух через Південний міст і курсують за звичайними схемами руху.

Як працює метро

На Південному мосту тривають обстеження конструкцій метро. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково

- повідомили у КМДА.

Наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

У Києві два ворожі дрони влучили біля опори Південного мосту - рух зупинили01.10.26, 12:46 • 1720 переглядiв

Юлія Шрамко

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