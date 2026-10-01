Південний міст у Києві не має критичних пошкоджень після атаки рф - що з рухом транспорту і метро
Київ • УНН
Фахівці не виявили критичних пошкоджень Південного мосту після дронового удару. Наземний транспорт відновив рух, метро обстежують.
Критичних пошкоджень Південного мосту у Києві після російського дронового удару огляд фахівців не виявив, рух громадського транспорту, окрім метро, відновлюється. Але обстеження конструкцій метрополітену тривають. Про це повідомили у КМДА 1 жовтня, пише УНН.
За попередніми результатами огляду фахівці КП "Київавтошляхміст" не виявили критичних пошкоджень споруди
Що курсує транспорт Південним мостом
Рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюється у звичайному режимі
Автобуси №№ 22, 91, як повідомляється, відновлюють рух через Південний міст і курсують за звичайними схемами руху.
Як працює метро
На Південному мосту тривають обстеження конструкцій метро. Про відновлення руху поїздів метрополітену у звичайному режимі повідомлять додатково
Наразі поїзди "зеленої" лінії курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".
У Києві два ворожі дрони влучили біля опори Південного мосту - рух зупинили01.10.26, 12:46 • 1720 переглядiв