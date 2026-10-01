Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро
Киев • УНН
Специалисты не обнаружили критических повреждений Южного моста после удара дронов. Наземный транспорт возобновил движение, метро обследуют.
Критических повреждений Южного моста в Киеве после российского удара беспилотниками специалисты не обнаружили, движение общественного транспорта, кроме метро, возобновляется. Но обследование конструкций метрополитена продолжается. Об этом сообщили в КГГА 1 октября, пишет УНН.
По предварительным результатам осмотра специалисты КП "Киевавтодормост" не обнаружили критических повреждений сооружения
Какой транспорт курсирует по Южному мосту
Движение наземного общественного транспорта через Южный мост возобновляется в обычном режиме
Автобусы №№ 22, 91, как сообщается, возобновляют движение через Южный мост и курсируют по обычным схемам движения.
Как работает метро
На Южном мосту продолжается обследование конструкций метро. О возобновлении движения поездов метрополитена в обычном режиме сообщат дополнительно
В настоящее время поезда «зелёной» линии курсируют между станциями «Сырец» – «Выдубичи» и «Осокорки» – «Красный хутор».
В Киеве два вражеских дрона попали рядом с опорой Южного моста - движение остановили01.10.26, 12:46 • 2806 просмотров