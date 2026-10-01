В Киеве два вражеских дрона попали рядом с опорой Южного моста - движение остановили
Киев • УНН
Рядом с опорной частью Южного моста зафиксировали два попадания вражеских БПЛА. Движение метро и транспорта остановили, мост обследуют.
фото иллюстративное
В Киеве произошло два попадания вражеских дронов возле опорной части Южного моста. Движение метро и общественного транспорта по мосту остановили. Сооружение обследуют. Об этом сообщил 1 октября мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях, пишет УНН.
Два попадания БПЛА вблизи опорной части Южного моста. В настоящее время движение метро и наземного общественного транспорта по мосту остановили
По его словам, специалисты КП "Киевавтодормост" обследуют состояние сооружения после попаданий.
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