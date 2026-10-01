Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА

Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения

Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения

Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения

Ночная атака на Киев: горели кафе и складские помещения

Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ

Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ

Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ

Стартап-разработчик дронов, связанный с сыновьями Трампа, намерен привезти украинские технологии в США — СМИ

Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать

Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать

Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать

Завтра в Украине вводят графики отключения электроэнергии — кого и когда будут отключать