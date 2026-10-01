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Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА

Киев • УНН

 • 4526 просмотра

В ночь на 1 октября российские войска атаковали Одессу, повредив инфраструктуру города. Данных о пострадавших пока нет.

Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА

Враг в ночь на четверг, 1 октября, атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, информирует УНН.

Подробности

По его словам, в результате атаки пострадала инфраструктура города.

Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Подробности выясняем

- написал Лысак.

Тем временем местные паблики сообщают, что под удар россиян попал один из одесских бизнес-центров.

Напомним

24 сентября рф атаковала Одессу и область "бандеролями". Произошли попадания в жилой сектор, среди раненых — ребенок.

Враг атаковал Одессу — повреждены больница, школа и жилые дома24.09.26, 04:28 • 24361 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеУНН-Одесса
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