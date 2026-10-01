Россия атаковала Одессу: повреждена городская инфраструктура — ГВА
Киев • УНН
В ночь на 1 октября российские войска атаковали Одессу, повредив инфраструктуру города. Данных о пострадавших пока нет.
Враг в ночь на четверг, 1 октября, атаковал Одессу. Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, информирует УНН.
Подробности
По его словам, в результате атаки пострадала инфраструктура города.
Враг атаковал Одессу. Пострадала инфраструктура. Информация о пострадавших на эту минуту не поступала. Подробности выясняем
Тем временем местные паблики сообщают, что под удар россиян попал один из одесских бизнес-центров.
Напомним
24 сентября рф атаковала Одессу и область "бандеролями". Произошли попадания в жилой сектор, среди раненых — ребенок.
Враг атаковал Одессу — повреждены больница, школа и жилые дома24.09.26, 04:28 • 24361 просмотр