рф атакувала Одесу та область "бандеролями": є влучання у житловий сектор, серед поранених - дитина
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Одещину постраждали двоє дорослих і дитина. Пошкоджено будинки, споруди та знищено вантажівку.
Ворог атакував Одесу та область "бандеролями", відомо про влучання у житловий сектор та трьох поранених, передає УНН із посиланням на ДСНС.
Загалом травмовано 3 людей — двох дорослих та дитину. російський удар спричинив пожежу на мансардному поверсі 5-поверхівки, що ліквідували. Також за іншими адресами пошкоджено житловий будинок, нежитлову споруду та знищено вантажний автомобіль
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Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, сьогодні вдень росія скерувала на регіон близько півтора десятка засобів повітряного ураження.
Як повідомляли моніторингові групи ворог атакував "бандеролями".
Внаслідок ударів у кількох населених пунктах області пошкоджено приватні будинки та багатоповерхові житлові будинки. Знищено приватний вантажний автомобіль
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Голова Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок ворожої атаки у Київському районі міста постраждали 17 приватних будинків. Вибито вікна, пошкоджено дахи та двері.
Власники осель можуть отримати компенсацію за державною програмою "єВідновлення" та міською — "Незламна Одеса". Для оформлення допомоги необхідно звернутися до районної адміністрації
Ворог атакував Одесу - пошкоджено лікарню, школу та житлові будинки24.09.26, 04:28 • 23461 перегляд