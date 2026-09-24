рф атаковала Одессу и область «посылками»: есть попадания в жилой сектор, среди раненых — ребенок
Киев • УНН
В результате российской атаки на Одесскую область пострадали двое взрослых и ребенок. Повреждены дома, сооружения и уничтожен грузовик.
Враг атаковал Одессу и область «бандеролями», известно о попадании в жилой сектор и троих пострадавших, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Всего травмированы 3 человека — двое взрослых и ребенок. Российский удар вызвал пожар на мансардном этаже 5-этажного дома, который был ликвидирован. Также по другим адресам повреждены жилой дом, нежилое строение и уничтожен грузовой автомобиль
Детали
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, сегодня днем Россия направила на регион около полутора десятков средств воздушного поражения.
Как сообщали мониторинговые группы, враг атаковал «бандеролями».
В результате ударов в нескольких населенных пунктах области повреждены частные дома и многоэтажные жилые дома. Уничтожен частный грузовой автомобиль
Добавим
Глава Одесской ГВА Сергей Лысак уточнил, что в результате вражеской атаки в Киевском районе города пострадали 17 частных домов. Выбиты окна, повреждены крыши и двери.
Владельцы домов могут получить компенсацию по государственной программе «єВідновлення» и городской — «Незламна Одеса». Для оформления помощи необходимо обратиться в районную администрацию
Враг атаковал Одессу — повреждены больница, школа и жилые дома24.09.26, 04:28 • 23470 просмотров