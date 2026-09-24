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Gucci продаёт новые модели роскошных кроссовок с маркировкой "Made in China" — сколько они стоят и почему их критикуют

Киев • УНН

 • 1242 просмотра

Gucci начал продавать кроссовки Drip и слипоны китайского производства по цене до 1000 долларов. Эксперты опасаются удара по имиджу бренда.

Gucci продаёт новые модели роскошных кроссовок с маркировкой "Made in China" — сколько они стоят и почему их критикуют
REUTERS/Abdul Saboor

Модный бренд Gucci начал продавать новые модели роскошных кроссовок с маркировкой "Made in China" (Сделано в Китае). Это отход от итальянских производственных традиций бренда. По мнению некоторых экспертов отрасли, такой шаг может навредить имиджу Gucci как производителя товаров класса люкс в то время, когда компания пытается вернуть покупателей из среднего класса, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что это решение подчеркивает сложность задачи, стоящей перед дизайнером Gucci Демной: ему нужно создавать инновационные продукты и одновременно контролировать расходы, чтобы привлечь так называемых "аспирационных" покупателей — основную массу потребителей товаров класса люкс, которые более чувствительны к цене, чем сверхбогатые клиенты.

В пятницу Демна представит свою новую коллекцию на показе в Милане. Его успех имеет решающее значение для материнской компании Kering и ее генерального директора Луки де Мео, который возглавил группу в прошлом году с целью ее оздоровления, однако в этом году первоначальный рост цены акций сменился стагнацией.

Объемы продаж Gucci — флагманского бренда группы Kering — сократились вдвое за последние три года, что привело к снижению маржи и заставило группу закрыть десятки магазинов.

В стиле, напоминающем его работу в Balenciaga, Демна создал футуристическую модель кроссовок под названием Drip. Согласно информации на веб-сайте Gucci, эта обувь имеет маркировку "Made in China". Агентство Reuters также заметило модели Drip с такой же маркировкой в магазине Gucci в Париже.

В своем заявлении Gucci отметил, что Италия "всегда будет оставаться в основе производственной модели и идентичности бренда", однако компания решила сотрудничать с китайским производителем — так же, как ранее сотрудничала со швейцарскими и японскими поставщиками для изготовления часов и очков.

"Выбранный партнер предложил технологические ноу-хау и производственные возможности, которые лучше всего соответствовали стандартам качества и эксплуатационным характеристикам, которых мы стремились достичь", — добавили в компании.

Представитель Gucci сообщил, что более масштабных планов по переносу производства Gucci за пределы Италии нет.

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Модель Drip, которую на сайте Gucci называют "первыми кроссовками Демны для Gucci", поступила в продажу в прошлом месяце в рамках коллекции дизайнера Primavera.

Эти кроссовки стоят около 800 евро в Европе и 1000 долларов в США; они дешевле многих других моделей обуви Gucci, хотя и остаются в категории товаров класса люкс. Модель без шнуровки изготавливается из нейлона, плотной ткани (канваса) или замши. Модель The Drip отличается от более традиционных белых кожаных кедов Ace от Gucci со шнуровкой; ее форма, напоминающая носок, вызывает ассоциации с массивными кроссовками Демны для Balenciaga — хитом уличной моды конца 2010-х годов.

Как свидетельствует информация на сайте Gucci, еще одна модель кедов без шнуровки (слипонов) из той же коллекции Primavera также имеет маркировку "Made in China" (сделано в Китае). Представитель бренда сообщил, что эту модель изготовили в Китае по аналогичным техническим причинам, связанным с дизайном обуви.

Вся остальная обувь Gucci, для которой на сайте указана страна происхождения, изготавливается в Италии.

СМИ отмечает, что Китай является мировым центром производства кроссовок, а местные производители завоевали хорошую репутацию как среди брендов масс-маркета, так и среди производителей товаров премиум-класса. Однако некоторые аналитики отмечают, что в случае с Gucci отказ от маркировки "Made in Italy" может вызвать негативную реакцию.

"По нашему мнению, это создает потенциальное противоречие между происхождением товара и позиционированием бренда в сегменте роскоши, которое Gucci стремится восстановить", — говорится в аналитической записке компании Berenberg.

Саймон Уайтхаус, миланский консультант в сфере индустрии роскоши, высказался более прямо: "Маркировка "Made in China" выглядит не лучшим образом".

Два источника в компании Kering сообщили агентству Reuters, что бренд также начал снижать цены на отдельные товары (в том числе и в Китае) в рамках мер по возвращению доли рынка.

Аналитик Barclays Кэрол Маджо отметила, что снижение цен стало неожиданностью для некоторых инвесторов, которые теперь внимательно следят за любыми дальнейшими шагами, способными повлиять на имидж Gucci в глазах покупателей.

"Некоторые задаются вопросом: стоит ли и дальше покупать Gucci, если цена снижается? — говорит она. — Наличие товаров китайского производства может подогреть дискуссию о соотношении цены и ценности бренда".

Антонина Туманова

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