Модные перестановки: Донателла Версаче покидает пост в Versace, а Демна Гвасалия переходит в Gucci

Сегодня мир моды потрясли две новости - Донателла Версаче отказалась от креативного руководства люксовым модным лейблом Versace, а Демна Гвасалия покидает Balenciaga, чтобы занять пост креативного директора модного дома Gucci, передает УНН.

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Как сообщает AFP, Донателла Версаче отказывается от креативного руководства люксовым модным лейблом Versace спустя почти три десятилетия, о чем было объявлено в четверг, что фактически положило конец семейному контролю над брендом.

Платиновую блондинку, которая является неотъемлемой частью итальянской моды и которой в мае исполнится 70 лет, сменит на этом посту директор по дизайну Miu Miu Дарио Витале, что некоторые инсайдеры отрасли считают прелюдией к предстоящему приобретению Versace ее более крупным конкурентом Prada, которому также принадлежит Miu Miu.

Новая роль главного креативного директора для Витале — уважаемого, но малоизвестного дизайнера, который курировал стремительный рост продаж Miu Miu — представляет собой поворотный момент для лейбла Versace, который был основан в 1978 году старшим братом Версаче Джанни.

Бренд, любимый завсегдатаями модных тусовок и известный своим логотипом с Медузой, за десятилетия своего существования на модной сцене пережил взлеты и падения.

Донателла Версаче теперь станет главным послом бренда с 1 апреля, в тот же день, когда Витале придет к власти, сказал владелец Capri Holdings Limited.

"Для меня было величайшей честью продолжить наследие моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что у меня есть часть его духа и упорства", — сказал Версаче.

Дизайнер, которая вышла на свой обычный поклон в конце показа на Неделе моды в Милане в прошлом месяце, добавила, что она останется "самой страстной сторонницей" бренда.

Будучи директором по дизайну Miu Miu — более молодежной линии Prada — Витале курировала 93-процентный рост розничных продаж в прошлом году в печально известной сложной среде для моды класса люкс.

Он сказал, что Versace может похвастаться "уникальным наследием, охватывающим десятилетия и формирующим историю моды".

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Сегодня также стало известно, что Демна Гвасалия покидает Balenciaga, чтобы занять пост креативного директора модного дома Gucci. Как пишет WWD, об этом сегодня объявил гендиректор Gucci Стефано Кантино.

"Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его взгляд на современную моду по-настоящему уникален, и именно этого заслуживает и требует Gucci в будущем", — сказал Кантино.

Гвасалия поручают вывести итальянский модный дом из застоя. Демна сменяет Сабато Де Сарно, который покинул Gucci в начале февраля после двухлетнего сотрудничества. Хотя коллекции Сарно не называли провальными, они не вызвали ожидаемого ажиотажа и не смогли повторить коммерческий успех бренда недалеких времен Алессандро Микеле.

"Мы согласны с тем, что Демна — один из лучших креативных директоров своего поколения, без всяких сомнений. Он доказал свою способность преобразить Balenciaga за время своего руководства — переосмыслить его идентичность и, разумеется, взгляд на моду", — добавил Кантино.

В совместном пресс-релизе Balenciaga и Kering (конгломерат, владеющий Gucci) Демна сказал, что рад присоединиться к семье Gucci.

"Для меня большая честь внести свой вклад в дом, который я глубоко уважаю и которым давно восхищаюсь. Я с нетерпением жду возможности написать вместе со Стефано и всей командой новую главу удивительной истории Gucci", — приводит слова дизайнера WWD.

Демна завершит свою работу в Balenciaga показом haute couture 6 июля и вскоре после этого официально начнет работу в Gucci. Пока неизвестно, когда грузинский дизайнер представит свою первую коллекцию для итальянского модного дома.

Демна родился в Грузии, он уроженец Сухуми. Гвасалия изучал международную экономику в Тбилиси, а затем дизайн одежды в Антверпене. Работал в Margiela и Louis Vuitton, но мировую известность получил благодаря бренду Vetements, созданному с братом Гурамом в 2014 году.

В 2015 году возглавил Balenciaga, где переосмыслил роскошь. Он вдохновляясь уличной модой и потребительской культурой, одновревременно переосмысливая архивы Кристобаля Баленсиага. Показы Гвасалия стали грандиозными перформансами, но были и скандалы — особенно вокруг рекламной кампании 2022 года.

С Gucci у Демны уже был опыт сотрудничества в 2021 году, когда бренды "взломали" коллекции друг друга. Микеле представил коллекцию Gucci с силуэтами и эмблемами Balenciaga, в то время как Демна предложил интерпретации узнаваемых фирменных стилей Gucci в одежде Balenciaga.

На сегодняшний день Гвасалия считается одним из самых влиятельных людей в мире моды.