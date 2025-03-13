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Модные перестановки: Донателла Версаче покидает пост в Versace, а Демна Гвасалия переходит в Gucci

Киев • УНН

 • 19561 просмотра

Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace, её заменит Дарио Витале. Демна Гвасалия ушел из Balenciaga и возглавил Gucci, сменив Сабато Де Сарно.

Модные перестановки: Донателла Версаче покидает пост в Versace, а Демна Гвасалия переходит в Gucci

Сегодня мир моды потрясли две новости - Донателла Версаче отказалась от креативного руководства люксовым модным лейблом Versace, а Демна Гвасалия покидает Balenciaga, чтобы занять пост креативного директора модного дома Gucci, передает УНН.

Детали

Как сообщает AFP, Донателла Версаче отказывается от креативного руководства люксовым модным лейблом Versace спустя почти три десятилетия, о чем было объявлено в четверг, что фактически положило конец семейному контролю над брендом.

Платиновую блондинку, которая является неотъемлемой частью итальянской моды и которой в мае исполнится 70 лет, сменит на этом посту директор по дизайну Miu Miu Дарио Витале, что некоторые инсайдеры отрасли считают прелюдией к предстоящему приобретению Versace ее более крупным конкурентом Prada, которому также принадлежит Miu Miu.

Новая роль главного креативного директора для Витале — уважаемого, но малоизвестного дизайнера, который курировал стремительный рост продаж Miu Miu — представляет собой поворотный момент для лейбла Versace, который был основан в 1978 году старшим братом Версаче Джанни.

Бренд, любимый завсегдатаями модных тусовок и известный своим логотипом с Медузой, за десятилетия своего существования на модной сцене пережил взлеты и падения.

Донателла Версаче теперь станет главным послом бренда с 1 апреля, в тот же день, когда Витале придет к власти, сказал владелец Capri Holdings Limited.

"Для меня было величайшей честью продолжить наследие моего брата Джанни. Он был настоящим гением, но я надеюсь, что у меня есть часть его духа и упорства", — сказал Версаче.

Дизайнер, которая вышла на свой обычный поклон в конце показа на Неделе моды в Милане в прошлом месяце, добавила, что она останется "самой страстной сторонницей" бренда.

Будучи директором по дизайну Miu Miu — более молодежной линии Prada — Витале курировала 93-процентный рост розничных продаж в прошлом году в печально известной сложной среде для моды класса люкс.

Он сказал, что Versace может похвастаться "уникальным наследием, охватывающим десятилетия и формирующим историю моды".

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Добавим

Сегодня также стало известно, что Демна Гвасалия покидает Balenciaga, чтобы занять пост креативного директора модного дома Gucci. Как пишет WWD, об этом сегодня объявил гендиректор Gucci Стефано Кантино.

"Демна привнесет в Gucci нечто исключительное. Его взгляд на современную моду по-настоящему уникален, и именно этого заслуживает и требует Gucci в будущем", — сказал Кантино.

Гвасалия поручают вывести итальянский модный дом из застоя. Демна сменяет Сабато Де Сарно, который покинул Gucci в начале февраля после двухлетнего сотрудничества. Хотя коллекции Сарно не называли провальными, они не вызвали ожидаемого ажиотажа и не смогли повторить коммерческий успех бренда недалеких времен Алессандро Микеле.

"Мы согласны с тем, что Демна — один из лучших креативных директоров своего поколения, без всяких сомнений. Он доказал свою способность преобразить Balenciaga за время своего руководства — переосмыслить его идентичность и, разумеется, взгляд на моду", — добавил Кантино.

В совместном пресс-релизе Balenciaga и Kering (конгломерат, владеющий Gucci) Демна сказал, что рад присоединиться к семье Gucci.

"Для меня большая честь внести свой вклад в дом, который я глубоко уважаю и которым давно восхищаюсь. Я с нетерпением жду возможности написать вместе со Стефано и всей командой новую главу удивительной истории Gucci", — приводит слова дизайнера WWD.

Демна завершит свою работу в Balenciaga показом haute couture 6 июля и вскоре после этого официально начнет работу в Gucci. Пока неизвестно, когда грузинский дизайнер представит свою первую коллекцию для итальянского модного дома.

Демна родился в Грузии, он уроженец Сухуми. Гвасалия изучал международную экономику в Тбилиси, а затем дизайн одежды в Антверпене. Работал в Margiela и Louis Vuitton, но мировую известность получил благодаря бренду Vetements, созданному с братом Гурамом в 2014 году.

В 2015 году возглавил Balenciaga, где переосмыслил роскошь. Он вдохновляясь уличной модой и потребительской культурой, одновревременно переосмысливая архивы Кристобаля Баленсиага. Показы Гвасалия стали грандиозными перформансами, но были и скандалы — особенно вокруг рекламной кампании 2022 года.

С Gucci у Демны уже был опыт сотрудничества в 2021 году, когда бренды "взломали" коллекции друг друга. Микеле представил коллекцию Gucci с силуэтами и эмблемами Balenciaga, в то время как Демна предложил интерпретации узнаваемых фирменных стилей Gucci в одежде Balenciaga.

На сегодняшний день Гвасалия считается одним из самых влиятельных людей в мире моды.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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