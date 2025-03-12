Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Неделя моды в Париже завершилась, оставив после себя яркие впечатления, смелые модные высказывания и громкие дебюты. Французская столица стала главной ареной для самых влиятельных брендов и дизайнеров, которые представили коллекции сезона осень-зима 2025-2026, пишет УНН.

Детали

Парижская неделя моды, которая очертила главные тенденции осени-зимы 2025-2026, длилась с 3 по 11 марта. Коллекции этого сезона объединили классические мотивы с новаторскими решениями, подчеркивая элегантность, комфорт и выразительность образов. На подиумах присутствовал широкий спектр материалов, среди которых особое внимание привлек мех. Он использовался не только для пальто, но и украшал платья и юбки, добавляя образам роскоши и тепла.

Модные дома также активно экспериментировали с бахромой, которая добавляла легкости. Кожаные тотал-луки стали основной темой некоторых показов, подчеркивая смелость и современность. Многие дизайнеры экспериментировали с асимметрией и архитектурными силуэтами, создавая новаторские формы. Подчеркнутое внимание в одежде к талии, с использованием басок и широких поясов, добавило женственности и изящества.

Hermès

Hermès продолжает поддерживать свой имидж сдержанной роскоши, ориентируясь на безупречное качество и мастерство. В коллекции осень-зима 2025-2026 ключевым элементом стали классические ткани, изысканные меха и кожаные изделия. Бренд продолжает развивать элегантные силуэты, добавляя простые, но детально проработанные аксессуары. В центре внимания – сдержанные цвета, которые подчеркивают природную красоту материалов, и внимание к каждой детали, что делает каждый образ произведением искусства.

Цукерберг в блестящем комбинезоне с "Грэмми-2025" устроил сюрприз на юбилее жены

Alexander McQueen

Коллекция Alexander McQueen для осени-зимы 2025-2026 отличалась сочетанием готических элементов с современными викторианскими мотивами. Дизайнерский акцент был на тканях, таких как шелк, бархат и кружево, а также на сложных конструкциях, подчеркивающих женственность и силу. Образы имеют в себе элементы мрачной романтики, где классические детали соединяются с современными, создавая неповторимый стиль.

Valentino

Alessandro Michele для Valentino сделал акцент на максимализме, сочетая элементы классической элегантности с театральными деталями. Коллекция осень-зима 2025-2026 выделяется использованием кружева, вышивки, роскошными тканями и воланами, что создавали роскошный, но в то же время романтичный вид. В своей работе дизайнер акцентировал на богатстве деталей и контрастах, сочетая утонченность с нотками непредсказуемости и авангардизма.

Balenciaga

Под руководством Демны Balenciaga продолжает свои исследования в области концепции "нормальности". Коллекция осень-зима 2025-2026 была насыщена минимализмом и практичностью, где простые силуэты и функциональные элементы подчеркивали эстетику современного городского стиля. Баланс между элегантностью и повседневностью, а также внимание, например, к спортивным элементам, создают новую визию моды для повседневной жизни.

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Saint Laurent

В заключительном шоу Saint Laurent Энтони Ваккарелло предложил образы, отличающиеся элегантностью и простотой. Коллекция осень-зима 2025-2026 продолжает традицию бренда на сочетание черного и белого, акцентируя внимание на чистоте силуэта. Однако в этом сезоне отсутствовали лишние украшения, что подчеркивает стремление к минимализму. Ваккарелло сохранял ауру бренда, создавая неповторимый элегантный стиль для современных людей, которые ценят комфорт и классическую красоту.

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае