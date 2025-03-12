Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16991 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31976 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66514 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216051 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124006 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392821 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311683 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213990 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244343 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255189 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46769 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133496 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15890 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15316 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12824 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133496 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216051 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392821 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255001 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311683 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3740 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15316 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46769 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72353 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57416 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Киев • УНН

 • 354480 просмотра

В Париже завершилась неделя моды, задавшая тренды осени-зимы 2025-2026. Главные акценты: мех, кожа, асимметрия, подчеркнутая талия и сочетание классики с новаторством.

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Неделя моды в Париже завершилась, оставив после себя яркие впечатления, смелые модные высказывания и громкие дебюты. Французская столица стала главной ареной для самых влиятельных брендов и дизайнеров, которые представили коллекции сезона осень-зима 2025-2026, пишет УНН.

Детали 

Парижская неделя моды, которая очертила главные тенденции осени-зимы 2025-2026, длилась с 3 по 11 марта. Коллекции этого сезона объединили классические мотивы с новаторскими решениями, подчеркивая элегантность, комфорт и выразительность образов. На подиумах присутствовал широкий спектр материалов, среди которых особое внимание привлек мех. Он использовался не только для пальто, но и украшал платья и юбки, добавляя образам роскоши и тепла.

Модные дома также активно экспериментировали с бахромой, которая добавляла легкости. Кожаные тотал-луки стали основной темой некоторых показов, подчеркивая смелость и современность. Многие дизайнеры экспериментировали с асимметрией и архитектурными силуэтами, создавая новаторские формы. Подчеркнутое внимание в одежде к талии, с использованием басок и широких поясов, добавило женственности и изящества.

Hermès

Hermès продолжает поддерживать свой имидж сдержанной роскоши, ориентируясь на безупречное качество и мастерство. В коллекции осень-зима 2025-2026 ключевым элементом стали классические ткани, изысканные меха и кожаные изделия. Бренд продолжает развивать элегантные силуэты, добавляя простые, но детально проработанные аксессуары. В центре внимания – сдержанные цвета, которые подчеркивают природную красоту материалов, и внимание к каждой детали, что делает каждый образ произведением искусства.

Цукерберг в блестящем комбинезоне с "Грэмми-2025" устроил сюрприз на юбилее жены01.03.25, 10:56 • 121362 просмотра

Alexander McQueen

Коллекция Alexander McQueen для осени-зимы 2025-2026 отличалась сочетанием готических элементов с современными викторианскими мотивами. Дизайнерский акцент был на тканях, таких как шелк, бархат и кружево, а также на сложных конструкциях, подчеркивающих женственность и силу. Образы имеют в себе элементы мрачной романтики, где классические детали соединяются с современными, создавая неповторимый стиль.

Valentino

Alessandro Michele для Valentino сделал акцент на максимализме, сочетая элементы классической элегантности с театральными деталями. Коллекция осень-зима 2025-2026 выделяется использованием кружева, вышивки, роскошными тканями и воланами, что создавали роскошный, но в то же время романтичный вид. В своей работе дизайнер акцентировал на богатстве деталей и контрастах, сочетая утонченность с нотками непредсказуемости и авангардизма.

Balenciaga

Под руководством Демны Balenciaga продолжает свои исследования в области концепции "нормальности". Коллекция осень-зима 2025-2026 была насыщена минимализмом и практичностью, где простые силуэты и функциональные элементы подчеркивали эстетику современного городского стиля. Баланс между элегантностью и повседневностью, а также внимание, например, к спортивным элементам, создают новую визию моды для повседневной жизни.

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила03.03.25, 10:50 • 240450 просмотров

Saint Laurent

В заключительном шоу Saint Laurent Энтони Ваккарелло предложил образы, отличающиеся элегантностью и простотой. Коллекция осень-зима 2025-2026 продолжает традицию бренда на сочетание черного и белого, акцентируя внимание на чистоте силуэта. Однако в этом сезоне отсутствовали лишние украшения, что подчеркивает стремление к минимализму. Ваккарелло сохранял ауру бренда, создавая неповторимый элегантный стиль для современных людей, которые ценят комфорт и классическую красоту.

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае20.02.25, 12:22 • 123039 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Культурапубликации
Париж
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20