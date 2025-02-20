Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Первая леди США Мелания Трамп неожиданно завоевала популярность в Китае, особенно среди женщин. Несмотря на напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином, социальные сети Китая пестрят постами, восхищаются ее стилем, независимостью и отношением к семейной жизни. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

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В частности, после инаугурации Дональда Трампа, на китайской платформе Xiaohongshu начали активно обсуждать изысканный вкус Первой леди США в одежде и стойкую поддержку мужа, несмотря на скандалы вокруг его поведения. Ее широкополая шляпа, в которой она появилась на церемонии, мгновенно стала трендом: интернет-магазины начали продавать аналогичные модели, а блогеры даже публиковали видеоуроки по ее созданию.

Она выглядит героической, элегантной и решительной, такой сильной и величественной, и мне это очень нравится, - написал один из пользователей на платформе Xiaohongshu после инаугурации Трампа.

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По общепринятым китайским стандартам женщины должны поддерживать своих мужчин и сосредотачиваться на воспитании детей. Но также китайских поклонников привлекают является независимый характер Мелании Трамп и то, чего она достигла, исходя из маленького городка.

Китайским фанатам нравится, что в ней сочетаются как традиционные, так и современные черты женщины, - говорит Цзинси Ву, доцент кафедры медиаисследований в Университете Хофстра в Нью-Йорке.

Одним из самых популярных стало архивное видео, где Мелания отказывается взять мужа за руку после выхода из Air Force One. Это видео набрало более 5 миллионов лайков на китайском аналоге TikTok - Douyin.

Около полумиллиона человек лайкнули ноябрьский пост на Xiaohongshu, в котором шутили о том, как неохотно обычно сдержанная Мелания Трамп должна возвращаться к публичной жизни первой леди. Сатира в журнале The New Yorker, призванная критиковать ее брак с президентом, получила 1 миллион просмотров на Bilibili, платформе, похожей на YouTube, и, похоже, только повысила ее популярность.

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Почти 30 000 человек лайкнули ноябрьский пост об интервью многолетней давности, которое Мелания Трамп и ее муж дали на шоу Эллен Дедженерес, назвав их отношения «супермилыми».

Пока Дональд Трамп разжигает торговые войны с Китаем, его жена, кажется, завоевывает сердца китайцев.

Подробности жизни лидеров - новинка для многих в Китае, где высшие руководители, как правило, появляются только в строго регламентированных публичных ситуациях. Первая леди Китая Пэн Лиюань, которая была известной певицей до того, как вышла замуж за Си Цзиньпина, держалась в более высоком статусе, чем жены предыдущих лидеров, но образ жизни этой пары до сих пор так мало известен, что неясно, где они живут и есть ли у них домашние животные.

Доцент Школы коммуникаций Гонконгского баптистского университета Роуз Луцю заявила, что фанаты видят в Дональде Трампе победителя, успех которого разделяет и первая леди.

Чем больше она независима и успешна - но при этом непоколебимо предана (Дональду) Трампу - тем больше это отражает его предполагаемый успех как мужчины, - сказала она.

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