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Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Киев  •  УНН

 • 5272 просмотра

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Жена Дональда Трампа призналась, что не всегда соглашается с действиями и словами мужа. Мелания заявила о своей независимости и собственной позиции по важным вопросам.

Жена избранного президента США Мелания Трамп заявила, что не всегда согласна со своим мужем, пишет УНН со ссылкой на Newsweek.

Детали

Будущая первая США заявила Fox News в понедельник, что она дает Дональду Трампу свои собственные советы, но признала, что он не всегда к ним прислушивается.

"Я не всегда согласна с тем, что говорит или делает мой муж, и это нормально, - сказала она ведущей Эйнсли Эрхардт. - Я даю ему свои советы, и иногда он слушает, иногда нет".

Комментируя свои первые четыре года в качестве первой леди США, она отметила: "Я просто чувствую, что люди, возможно, не приняли меня, они не понимали меня так, как, возможно, сейчас. И я не имела большой поддержки".

"Возможно, некоторые люди видят во мне просто жену президента, но я стою на своих собственных ногах, независимая, имею свои собственные мысли, имею свои собственные "да" и "нет", - сказала она.

Дополнение

Как отмечает издание, Мелания не признавала, что ее мысли расходятся с мнением мужа во время первого президентства Трампа.

Однако в последние месяцы она отметила определенные убеждения, которые расходятся с мнениями некоторых членов Республиканской партии и новой администрации.

Например, в своих мемуарах в прошлом году она призналась, что является сторонницей права женщин на аборт.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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