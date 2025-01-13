Меланія Трамп зізналася, що не завжди погоджується зі своїм чоловіком

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Дружина Дональда Трампа зізналася, що не завжди погоджується з діями та словами чоловіка. Меланія заявила про свою незалежність та власну позицію щодо важливих питань.

Дружина обраного президента США Меланія Трамп заявила, що не завжди згодна зі своїм чоловіком, пише УНН з посиланням на Newsweek.

Деталі

Майбутня перша США заявила Fox News у понеділок, що вона дає Дональду Трампу свої власні поради, але визнала, що він не завжди до них прислухається.

"Я не завжди згодна з тим, що говорить або робить мій чоловік, і це нормально, - сказала вона ведучій Ейнслі Ерхардт. - Я даю йому свої поради, і іноді він слухає, іноді ні".

Коментуючи свої перші чотири роки як перша леді США, вона зазначила: "Я просто відчуваю, що люди, можливо, не прийняли мене, вони не розуміли мене так, як, можливо, зараз. І я не мала великої підтримки".

"Можливо, деякі люди бачать у мені просто дружину президента, але я стою на своїх власних ногах, незалежна, маю свої власні думки, маю свої власні "так" і "ні", - сказала вона.

Доповнення

Як зауважує видання, Меланія не визнавала, що її думки розходяться з думкою чоловіка під час першого президентства Трампа.

Проте в останні місяці вона наголосила на певних переконаннях, які розходяться з думками деяких членів Республіканської партії та нової адміністрації.

Наприклад, у своїх мемуарах минулого року вона зізналася, що є прихильницею права жінок на аборт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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