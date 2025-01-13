Меланія Трамп зізналася, що не завжди погоджується зі своїм чоловіком

Дружина обраного президента США Меланія Трамп заявила, що не завжди згодна зі своїм чоловіком, пише УНН з посиланням на Newsweek.

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Майбутня перша США заявила Fox News у понеділок, що вона дає Дональду Трампу свої власні поради, але визнала, що він не завжди до них прислухається.

"Я не завжди згодна з тим, що говорить або робить мій чоловік, і це нормально, - сказала вона ведучій Ейнслі Ерхардт. - Я даю йому свої поради, і іноді він слухає, іноді ні".

Коментуючи свої перші чотири роки як перша леді США, вона зазначила: "Я просто відчуваю, що люди, можливо, не прийняли мене, вони не розуміли мене так, як, можливо, зараз. І я не мала великої підтримки".

"Можливо, деякі люди бачать у мені просто дружину президента, але я стою на своїх власних ногах, незалежна, маю свої власні думки, маю свої власні "так" і "ні", - сказала вона.

Доповнення

Як зауважує видання, Меланія не визнавала, що її думки розходяться з думкою чоловіка під час першого президентства Трампа.

Проте в останні місяці вона наголосила на певних переконаннях, які розходяться з думками деяких членів Республіканської партії та нової адміністрації.

Наприклад, у своїх мемуарах минулого року вона зізналася, що є прихильницею права жінок на аборт.