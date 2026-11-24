НАТО рассматривает возможность усиления военного присутствия в Европе после нарушения российскими ракетами воздушного пространства Польши. Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Эллисон Харт, сообщает УНН.

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По ее словам, представители НАТО возложили ответственность за этот инцидент на Россию, рассмотрели возможные меры в ответ на действия Москвы и обсудили дальнейшие шаги по усилению безопасности.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе санкционировал передислокацию самолета системы воздушного раннего предупреждения и управления НАТО. В настоящее время Верховный главнокомандующий НАТО в Европе рассматривает вопрос о развертывании дополнительных сил и средств, продолжая оценивать нашу позицию в сфере сдерживания и обороны в Польше и других регионах - отметила Харт.

Напомним

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что две российские ракеты и беспилотник упали на польскую землю в пятницу, 20 ноября, когда РФ нанесла массированный удар по соседней Украине. Он сообщил о трех местах падения российских ракет и дронов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, говоря о российских ракетах, упавших в Польше, заявил, что "это не совпадение", отметив, что не случайно эти объекты упали вблизи места проведения военных учений Коалиции желающих в поддержку Украины.

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