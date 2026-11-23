Почему Трамп и Вэнс вмешались в возвращение Хуанга к руководству Nvidia — СМИ назвали причину
Киев • УНН
Трамп и Вэнс поддержали возвращение Дженсена Хуанга в Nvidia из-за его роли в развитии американского ИИ с открытыми весами. США стремятся уменьшить зависимость от китайских моделей.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс лично вмешались в ситуацию вокруг решения компании Nvidia вернуть на должность генерального директора Дженсена Хуанга. Как сообщили в понедельник осведомлённые источники, они убеждены, что именно Хуанг сыграл ключевую роль в защите американских моделей искусственного интеллекта (ИИ) с открытыми весами, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
СМИ отмечает, что модели ИИ с открытыми весами — это системы, основные компоненты которых общедоступны: пользователи могут загружать их, изменять и адаптировать для решения конкретных задач. Распространение таких моделей открывает для Nvidia значительные бизнес-перспективы, поскольку расширяет круг потребителей чипов и вычислительной инфраструктуры компании, выходя за пределы узкого круга крупных разработчиков ИИ.
Китай в настоящее время лидирует в разработке систем ИИ с открытыми весами. Такие решения становятся всё более популярными среди американских компаний, поскольку могут быть дешевле проприетарных (закрытых) инструментов от ведущих лабораторий США, таких как OpenAI и Anthropic (ANT.O). При этом по своей эффективности они почти не уступают аналогам.
Издание добавляет, что Nvidia является одним из наиболее активных сторонников американской экосистемы ИИ с открытыми весами. В августе компания договорилась о приобретении Hugging Face — платформы, которую разработчики используют для размещения моделей ИИ с открытыми весами и других ресурсов в этой сфере. Кроме того, Nvidia инвестировала в американскую компанию Reflection AI, которая в октябре представила свою первую модель с открытыми весами.
Хуанг и лоббисты Nvidia также призвали американских законодателей поддержать развитие технологий ИИ с открытыми весами. В частности, в начале этого года Хуанг подчёркивал в письме, что следует избегать "преждевременных ограничений" в отношении таких инструментов.
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Ранее в этом месяце Хуанг ушёл в отставку с должности генерального директора на фоне сообщений о его внебрачных связях, в частности — предположительно, с китайской шпионкой.
18 ноября агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность обязать американские компании публично раскрывать информацию об использовании ими китайских моделей ИИ (в частности, моделей с открытыми весами). Эта мера направлена на снижение зависимости США от китайских технологий.
Законодатели-республиканцы всё чаще подчёркивают, что развитие ИИ с открытыми весами имеет критическое значение для конкуренции с Китаем. В пятницу двое влиятельных законодателей-республиканцев из Палаты представителей призвали администрацию Трампа оказать поддержку американским компаниям, разрабатывающим модели искусственного интеллекта с открытыми весами, добавив, что это позволит США эффективнее противостоять Китаю.