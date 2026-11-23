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Завтра в Украине круглосуточно будут действовать графики отключений. Как сообщили в «Укрэнерго», планируется отключать от 0,5 до 3,5 очереди, передает УНН.

Как 24 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:

• для промышленности — графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 0.5 до 3.5 очереди).

Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 2 до 14 часов.

Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроэнергию потребителям - сообщили в «Укрэнерго».

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