Глава временной следственной комиссии Верховной Рады Алексей Гончаренко усомнился, что директору НАБУ Семёну Кривоносу настолько срочно нужно в Японию, что он пропускает заседание Временной следственной комиссии 23 ноября. Об этом нардеп заявил в видеообращении накануне заседания, передаёт УНН.

Детали

Кривонос и руководитель САП Александр Клименко ранее сообщили, что на заседание комиссии не придут: именно на это время у них запланирована командировка в Италию, Бельгию и Японию.

Больше всего вопросов у Гончаренко вызвала именно последняя страна. Поездку в США, по его словам, ещё можно было бы объяснить рабочими делами, например обменом доказательствами. "А что в Японии? Там скрываются наши коррупционеры, сбежавшие из Украины? О таких я ещё не слышал", — сказал он и спросил: "Что это за суперкомандировка в Японию?"

Нардеп увидел в этом и противоречие: "С одной стороны, нам говорят, что идёт атака на антикоррупционные органы, с другой стороны, во время атаки командир едет в Японию".

Гончаренко предложил представить противоположную ситуацию: парламент Японии вызывает руководителей японских правоохранительных органов, а те не приходят, потому что уехали в командировку в Украину. Ответ он дал сам: "Такого не может быть нигде. Ни в Японии, ни в Италии, ни в Бельгии, ни в США, ни в Великобритании, ни во Франции — нигде, ни в одной нормальной стране. Поэтому нужно приходить".

Если поездку нельзя перенести, комиссия готова заслушать Кривоноса онлайн. "Можно найти во время командировки два часа, чтобы пообщаться с парламентом", — считает глава ВСК. Он допустил и заслушивание в другой день, но просто проигнорировать вызов, по его словам, не получится.

Сам Кривонос ещё 20 ноября объяснил журналистам, что поездку в Японию запланировали год назад. Командировка начнётся с конференции в Риме, приглашение на которую поступило примерно полтора месяца назад. Оттуда директор НАБУ вместе с руководителем САП Александром Клименко поедет в Брюссель на встречу с партнёрами, а затем в Японию. Клименко на заседание ВСК 23 ноября также не придёт. Пресс-служба НАБУ тогда же сообщила, что по состоянию на 18:00 20 ноября бюро не получило официального приглашения от комиссии.

Напомним

На заседание ВСК 23 ноября, помимо Кривоноса и Клименко, вызвали детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, бывшего главу СБУ Василия Малюка и бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. Комиссия решила заслушать их после показаний генерал-майора СБУ Сергея Дуки, подозреваемого по делу "Карфаген", 18 ноября. Дука называет дело против себя местью руководителей НАБУ и САП и на заседании призвал Кривоноса и Клименко лично прийти на заседание ВСК.