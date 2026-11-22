Министерство цифровой трансформации и Министерство по делам общин и территорий запускают единую цифровую платформу, где можно будет сообщить об отсутствии электроэнергии, тепло- и водоснабжения. Об этом рассказал премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.

Детали

По его словам, на этой платформе "каждый человек сможет сообщить об отсутствии базовых услуг: света, тепла, воды".

Мы не имеем права допустить, чтобы повторялись ситуации, когда в некоторых локальных случаях света не было по несколько дней без надлежащей реакции - отметил Корецкий.

Он добавил, что эти данные нужны, чтобы "мы видели реальную картину и реагировали в режиме 24/7".

Напомним

В понедельник, 23 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии объёмом от 1 до 3,5 очередей.

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