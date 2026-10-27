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Деньги за перенос потребления электроэнергии: как украинцы смогут получать вознаграждение

Киев • УНН

 • 86 просмотра

НКРЭКУ одобрила проект агрегации, предусматривающий вознаграждение за изменение графика потребления. Система заработает после утверждения правил.

Деньги за перенос потребления электроэнергии: как украинцы смогут получать вознаграждение

Украинцам и предприятиям предлагают платить за изменение графика потребления электроэнергии. Например, за перенос работы приборов с часов наибольшей нагрузки на другое время. Для участия необходимо будет заключить договор с агрегатором — компанией, которая представляет потребителей на энергорынке. Проект изменений в правила розничного рынка 27 октября одобрила НКРЭКУ. УНН объясняет, как принять участие в таком проекте, что нужно знать о вознаграждении и как его получить.

Как будет работать механизм

В НКРЭКУ так объясняют двухзонный механизм потребления электроэнергии: в течение суток спрос на нее меняется. Когда люди одновременно включают бытовую технику, энергосистеме требуется дополнительная мощность. А изменение графика работы приборов как раз поможет распределить нагрузку на систему более равномерно.

Агрегатор будет объединять возможности участников изменять потребление и предоставлять соответствующие услуги на рынке. Потребитель сможет получить вознаграждение, выполнив условия. Отметим, что проект предусматривает как перенос потребления, так и временное уменьшение или увеличение нагрузки по команде агрегатора в ответ на потребности рынка.

Кто сможет участвовать в программе

Регулятор называет среди потенциальных участников домохозяйства и предприятия. Для квартиры или дома примером может быть изменение времени работы бытовых приборов, для бизнеса — перенос части производственных процессов. Собственная солнечная электростанция в сообщении НКРЭКУ не названа обязательным условием. Однако участие будет зависеть от окончательных правил, технической возможности учета и предложений агрегаторов.

Подчеркнем, что участие добровольное. Действующий закон позволяет присоединиться к агрегированной группе без согласия электропоставщика. Менять компанию, которая поставляет электроэнергию, не нужно: договор на поставку и договор с агрегатором — отдельные.

Как получить вознаграждение: пошаговый план для украинцев

После утверждения правил и появления предложений для того, чтобы получить вознаграждение, необходимо последовательно выполнить следующие действия. 

Во-первых, найти агрегатора. Для этого нужно выяснить, работает ли компания с бытовыми клиентами или соответствующим бизнесом и какие условия предлагает. Проверить компанию можно в лицензионном реестре НКРЭКУ по ссылке. При этом стоит помнить, что закон предусматривает случаи, когда отдельная лицензия на агрегацию не нужна.

Во-вторых, уточнить вопрос учета. У агрегатора и оператора системы распределения стоит спросить, подходит ли имеющийся счетчик, требуется ли дополнительное оборудование и кто за него платит. Счетчик, который показывает только общее потребление, не покажет, сколько электроэнергии использовано в конкретные часы. Скорее всего, для того чтобы принять участие в проекте, понадобится двухзонный счетчик.

Следующий шаг — заключение договора. Проект постановления предусматривает письменный договор с указанием оборудования, порядка управления, расчетов и выплат. Стоит уточнить, как будут поступать команды, можно ли их не выполнять, как будут определять результат и какие расходы будет нести потребитель.

После этого нужно уведомить поставщика, если этого потребуют окончательные правила. Можно отправить письменное уведомление на почтовый или электронный адрес ведомства либо обратиться через электронный кабинет в течение трех рабочих дней после заключения или расторжения договора. В тексте уведомления следует указать соответствующие электроустановки и точки учета.

А в дальнейшем от человека потребуется лишь выполнять условия и проверять расчеты. Проект предусматривает, что агрегатор будет информировать участника о результатах как минимум один раз за расчетный период. В платежной информации должны указываться стоимость услуг, стимулирующие выплаты, сроки и способы расчета.

Какое вознаграждение можно будет получить

Назвать сумму пока невозможно, поскольку НКРЭКУ не установила ни единой ставки за киловатт-час, ни гарантированной ежемесячной выплаты. Согласно проекту, порядок расчета результатов и выплат определит договор в соответствии с правилами рынка.

Поэтому перед участием в программе имеет смысл выяснить, за что именно будут платить, как будут измерять изменение потребления, предусмотрена ли плата за услуги агрегатора и расходы на оборудование. Кроме того, стоит учесть расходы и возможные налоги. Последние будут зависеть от оформления выплат и статуса получателя.

Какие приборы можно использовать в другое время

Прежде всего стоит обратить внимание на технику, график работы которой можно изменить без ущерба для быта или производства:

  • стиральные и посудомоечные машины;
    • бойлеры, если это позволяет их система управления;
      • зарядку электромобилей и накопителей при наличии соответствующего оборудования;
        • часть производственных процессов, если перенести их безопасно и технологически возможно.

          Часы будут зависеть от договора и ситуации в энергосистеме. Например, 27 октября "Укрэнерго" просило ограничить использование мощных приборов с 16:00 до 22:00.

          Кроме того, не стоит выключать холодильник или медицинские приборы, если необходима их непрерывная работа. После восстановления электроснабжения не следует одновременно включать все мощные приборы — это может перегрузить сеть.

          Ночной тариф: как экономить уже сейчас

          Вознаграждение от агрегатора и двухзонный тариф — разные механизмы. В первом случае речь идет об оплате за согласованное изменение нагрузки, во втором — о более низкой цене электроэнергии ночью при установленном и запрограммированном двухзонном счетчике.

          Для большинства бытовых потребителей цена составляет 4,32 грн за кВт·ч. При двухзонном учете с 23:00 до 7:00 действует половина этой цены — 2,16 грн за кВт·ч. Действующие цены для населения продлили до 30 апреля 2027 года. Для отдельных категорий, в частности потребителей, имеющих право на льготный тариф для электроотопления, расчет может отличаться. Если перенести 100 кВт·ч потребления в месяц с дневных часов на ночные, разница в оплате по общему тарифу составит 216 грн.

          Когда заработает система и как она поможет энергетике

          По состоянию на 27 октября 2026 года НКРЭКУ одобрила только проект изменений. Его планируют вынести на обсуждение, но конкретную дату принятия новых правил и запуска выплат регулятор пока не назвал.

          Согласно замыслу НКРЭКУ, участие украинцев в программе агрегации поможет снижать пиковую нагрузку и поддерживать баланс между производством и потреблением. Но эксперты в сфере энергетики уже предупреждают: результат будет зависеть от количества участников и условий вознаграждения.

          Напомним

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          Александра Василенко

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