У понеділок, 23 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії обсягом від 1 до 3,5 черг. Про це повідомляє НЕК "Укренерго", пише УНН.

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Обмеження електропостачання запроваджують через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України. Графіки діятимуть для всіх категорій споживачів, а їхній обсяг залежатиме від ситуації в енергосистемі.

Водночас для промислових підприємств передбачені окремі графіки обмеження потужності.

Де перевірити графіки відключень

В "Укренерго" наголошують, що конкретний час відключення електроенергії залежатиме від регіону та черги, до якої належить споживач.

Актуальну інформацію про графіки можна знайти на офіційних сторінках місцевих операторів системи розподілу електроенергії.

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