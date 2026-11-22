В понедельник, 23 ноября, в некоторых областях Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии объёмом от 1 до 3,5 очереди. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

Ограничения электроснабжения вводят из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Графики будут действовать для всех категорий потребителей, а их объём будет зависеть от ситуации в энергосистеме.

В то же время для промышленных предприятий предусмотрены отдельные графики ограничения мощности.

Где проверить графики отключений

В «Укрэнерго» подчёркивают, что конкретное время отключения электроэнергии будет зависеть от региона и очереди, к которой относится потребитель.

Актуальную информацию о графиках можно найти на официальных страницах местных операторов системы распределения электроэнергии.

Энергетики продолжают восстанавливать оборудование, повреждённое в результате российских обстрелов, чтобы как можно скорее стабилизировать электроснабжение.

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света после новой атаки России на энергосистему