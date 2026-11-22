В Украине 23 ноября свет будут отключать круглосуточно — будут действовать графики до 3,5 очередей
Киев • УНН
23 ноября в некоторых областях электроэнергию будут отключать в течение суток из-за последствий российских атак. Графики будут зависеть от региона.
В понедельник, 23 ноября, в некоторых областях Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии объёмом от 1 до 3,5 очереди. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Детали
Ограничения электроснабжения вводят из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Графики будут действовать для всех категорий потребителей, а их объём будет зависеть от ситуации в энергосистеме.
В то же время для промышленных предприятий предусмотрены отдельные графики ограничения мощности.
Где проверить графики отключений
В «Укрэнерго» подчёркивают, что конкретное время отключения электроэнергии будет зависеть от региона и очереди, к которой относится потребитель.
Актуальную информацию о графиках можно найти на официальных страницах местных операторов системы распределения электроэнергии.
Энергетики продолжают восстанавливать оборудование, повреждённое в результате российских обстрелов, чтобы как можно скорее стабилизировать электроснабжение.
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света после новой атаки России на энергосистему22.11.26, 18:42 • 2326 просмотров