Во временно оккупированном Крыму произошли масштабные отключения электроэнергии, которые охватили десятки населённых пунктов в разных частях полуострова. Частично без света остались Феодосия, Джанкой и Евпатория, а перебои с электроснабжением зафиксировали как минимум в 9 районах. Об этом сообщает оккупационное предприятие "Крымэнерго", пишет УНН.

Детали

По информации местных ресурсов, отключения затронули Белогорский, Первомайский, Кировский, Раздольненский, Сакский, Джанкойский, Советский и Бахчисарайский районы.

В частности, в Джанкойском районе электроэнергия исчезла более чем в 15 населённых пунктах, среди которых Изумрудное, Армейское, Болотное, Заречное, Победное и другие сёла.

В Раздольненском районе без света остались Берёзовка, Зимино, Красноармейское, Чехово, Орловка и ряд других населённых пунктов.

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Оккупационное предприятие "Крымэнерго" подтвердило многочисленные аварийные отключения электроэнергии.

По его данным, частично обесточены также крупные города полуострова, в частности Феодосия, Джанкой и Евпатория.

Кроме того, сообщения о новых отключениях поступают из Советского, Бахчисарайского и Первомайского районов.

Оккупационные энергетики заявили, что планируют восстановить электроснабжение в течение 3 часов.

В то же время местные информационные ресурсы утверждают, что перебои со светом в совокупности охватили более половины Крыма. Независимого подтверждения таких масштабов обесточивания на данный момент нет.

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