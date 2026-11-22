Масштабные блэкауты в оккупированном Крыму охватили десятки населённых пунктов, без света также остались города
Киев • УНН
Аварийные отключения затронули как минимум девять районов и частично Феодосию, Джанкой и Евпаторию. «Крымэнерго» обещает восстановить электроснабжение в течение трёх часов.
Во временно оккупированном Крыму произошли масштабные отключения электроэнергии, которые охватили десятки населённых пунктов в разных частях полуострова. Частично без света остались Феодосия, Джанкой и Евпатория, а перебои с электроснабжением зафиксировали как минимум в 9 районах. Об этом сообщает оккупационное предприятие "Крымэнерго", пишет УНН.
Детали
По информации местных ресурсов, отключения затронули Белогорский, Первомайский, Кировский, Раздольненский, Сакский, Джанкойский, Советский и Бахчисарайский районы.
В частности, в Джанкойском районе электроэнергия исчезла более чем в 15 населённых пунктах, среди которых Изумрудное, Армейское, Болотное, Заречное, Победное и другие сёла.
В Раздольненском районе без света остались Берёзовка, Зимино, Красноармейское, Чехово, Орловка и ряд других населённых пунктов.
В оккупированном Крыму обещают восстановить электроснабжение
Оккупационное предприятие "Крымэнерго" подтвердило многочисленные аварийные отключения электроэнергии.
По его данным, частично обесточены также крупные города полуострова, в частности Феодосия, Джанкой и Евпатория.
Кроме того, сообщения о новых отключениях поступают из Советского, Бахчисарайского и Первомайского районов.
Оккупационные энергетики заявили, что планируют восстановить электроснабжение в течение 3 часов.
В то же время местные информационные ресурсы утверждают, что перебои со светом в совокупности охватили более половины Крыма. Независимого подтверждения таких масштабов обесточивания на данный момент нет.
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