В Керчи, Феодосии, Судаке и Евпатории отключили мобильную связь и интернет. При попытке совершить звонок, появляется сообщение "не зарегистрировано в сети".
Во временно оккупированной Евпатории вражеские военные обустроили базу на территории санатория. На объекте сосредоточена военная техника и боеприпасы, а побережье укреплено огневыми точками.
В временно оккупированном Севастополе обнаружили новые пятна нефтепродуктов после аварии танкеров "Волгонефть". За последние дни было собрано более 111 тонн загрязненной почвы, а нефтяные пятна продолжают распространяться.
Движение "АТЕШ" обнаружило базу радиолокационных систем 5Н84А и "Оборона-14" в поселке Уютное. Объект обеспечивает мониторинг воздушного пространства над Черным морем и координацию действий оккупантов.
Партизанское движение "АТЕШ" выявило строительство новых огневых точек на набережной Евпатории. Аналогичные укрепления появляются по всему западному побережью Крыма.
Во временно оккупированном Крыму зафиксированы удары беспилотников в Гвардейском, Симферопольском районе, Новофедоровке и Саках. Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Мирном, Штормовом и Евпатории.
Украинские партизаны из движения "АТЕШ" провели разведку на полигоне 126-й отдельной бригады береговой обороны в Крыму. Собраны данные об учениях, новых укреплениях и движении техники оккупантов.
Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории, сообщает подпольное движение «АТЕШ». Это может быть связано с учениями «теробороны» Крыма и ростом партизанского движения на оккупированных территориях.
Жителей Курской области, рф, эвакуируют в оздоровительные учреждения оккупированного Крыма. Украинские чиновники называют это нарушением Женевской конвенции и продолжением практики изменения демографического состава полуострова.
В Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти заявляют о сбитой ракете "Нептун", беспилотниках и морских дронах.
В ночь на 26 июля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Сообщается о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, детонации боеприпасов и прибытии машин скорой помощи.
россияне установили многочисленные огневые точки вдоль пляжей в оккупированном Крыму, подвергая опасности гражданское население.
Из-за аномально жаркой погоды и повышенной нагрузки на энергосистему от кондиционеров и холодильного оборудования во многих районах Крыма произошли аварийные отключения электроэнергии.
Движение "АТЕШ" сообщает о постоянном увеличении количества оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма, несмотря на то, что оккупационные власти заявляют об отсутствии угрозы украинской операции.
Украинские военные подтвердили уничтожение критически важного российского Центра космического наблюдения и связи в оккупированном Крыму, который является жизненно важным для российских систем спутниковой связи и навигации.
Сообщают о взрывах в захваченной Евпатории.
На мысе Чауда в оккупированном Крыму произошли взрывы и пожар, на место выехали машины скорой помощи. Местные говорят, что взорвались боеприпасы и в результате инцидента есть пострадавшие.
Оккупанты в Крыму готовятся к возможному десанту Вооруженных сил Украины, поскольку украинские партизаны обнаружили новые российские огневые точки и укрепления, которые строятся в Евпатории.
Российские силы противовоздушной обороны отдали приказ эвакуировать семьи из оккупированного Крыма в военные городки южного военного округа.
Во временно оккупированном Крыму снова были слышны взрывы. По сообщениям, громко было в Скадовске.
Силы обороны Украины успешно уничтожили один российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в районе Джанкоя, а также два два дивизиона С-300 у Черноморского и Евпатории.
Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМС Роосии "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города.
Украинские партизаны в оккупированной Евпатории обнаружили российские военные грузовики, которые разгружали эшелоны со строительными материалами для возведения фортификационных сооружений на западном побережье Крыма.
В оккупированных крымских городах Евпатория и Севастополь прогремели взрывы, что повлекло воздушную тревогу и приостановку движения общественного транспорта в Севастополе.
Во временно оккупированной рф Евпатории зафиксированы взрывы, а над Новофедоровкой поднимается дым.
Украинские партизаны сообщают, что россияне эвакуируют военнослужащих из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма, вероятно, в ожидании успешных атак украинских военных.
россия утверждает, что в ночь на 24 мая сбила три ракеты ATACMS и два беспилотника над Крымом и белгородской областью.
Два человека погибли и одно хозяйственное здание было повреждено во временно оккупированном рф Крыму.
Взрывы прогремели во многих городах временно оккупированного Крыма, в частности в Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории.
Украинские партизаны зафиксировали разгрузку военной техники, в частности БМП, танков и вагонов с боеприпасами, на таварной станции в оккупированной рф Евпатории.