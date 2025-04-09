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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29015 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Севастополе обнаружили новые нефтяные пятна после аварии танкеров в Керченском проливе

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Удары беспилотников зафиксированы в нескольких районах захваченного Крыма

Во временно оккупированном Крыму зафиксированы удары беспилотников в Гвардейском, Симферопольском районе, Новофедоровке и Саках. Очевидцы сообщают о звуках взрывов в Мирном, Штормовом и Евпатории.

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Партизаны провели разведку российских войск на полигоне "Ангарский" в Крыму - "АТЕШ"

Украинские партизаны из движения "АТЕШ" провели разведку на полигоне 126-й отдельной бригады береговой обороны в Крыму. Собраны данные об учениях, новых укреплениях и движении техники оккупантов.

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россияне строят новые укрепления на въездах в оккупированную Евпаторию - "АТЕШ"

Оккупанты устанавливают новые инженерные укрепления в Евпатории, сообщает подпольное движение «АТЕШ». Это может быть связано с учениями «теробороны» Крыма и ростом партизанского движения на оккупированных территориях.

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Эвакуированных жителей Курской области везут в оккупированный Крым - СМИ

Жителей Курской области, рф, эвакуируют в оздоровительные учреждения оккупированного Крыма. Украинские чиновники называют это нарушением Женевской конвенции и продолжением практики изменения демографического состава полуострова.

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В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

В Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти заявляют о сбитой ракете "Нептун", беспилотниках и морских дронах.

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Мощные взрывы в Крыму: сообщается о пожаре на аэродроме "Саки", слышна детонация боеприпасов

В ночь на 26 июля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Сообщается о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке, детонации боеприпасов и прибытии машин скорой помощи.

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В оккупированном Крыму произошли аварийные отключения света: что известно

Из-за аномально жаркой погоды и повышенной нагрузки на энергосистему от кондиционеров и холодильного оборудования во многих районах Крыма произошли аварийные отключения электроэнергии.

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Движение "АТЕШ" сообщает о постоянном увеличении количества оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма, несмотря на то, что оккупационные власти заявляют об отсутствии угрозы украинской операции.

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В Минобороны подтвердили удар по Центру космического слежения и связи рф в оккупированном Крыму

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Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы

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Утром в оккупированном Крыму раздавались взрывы: на мысе Чауда произошел пожар

На мысе Чауда в оккупированном Крыму произошли взрывы и пожар, на место выехали машины скорой помощи. Местные говорят, что взорвались боеприпасы и в результате инцидента есть пострадавшие.

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Оккупанты в Крыму готовятся к высадке десанта ВСУ - "АТЕШ"

Оккупанты в Крыму готовятся к возможному десанту Вооруженных сил Украины, поскольку украинские партизаны обнаружили новые российские огневые точки и укрепления, которые строятся в Евпатории.

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Военным ПВО вс рф приказали эвакуировать семьи из Крыма - партизаны

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Во временно оккупированном Крыму снова были слышны взрывы. По сообщениям, громко было в Скадовске.

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Сили оборони у раз або ворожі ЗРК з - 400 та з-300 в Криму - Генштаб

Силы обороны Украины успешно уничтожили один российский зенитно-ракетный комплекс С-400 в районе Джанкоя, а также два два дивизиона С-300 у Черноморского и Евпатории.

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Партизани біля Севастополя виявили протичовновий корабель та катери рф - "АТЕШ"

Украинские партизаны в оккупированном Севастополе обнаружили противолодочный корабль ВМС Роосии "Александровец" и различные катера, охраняющие побережье города.

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Партизаны в Евпатории обнаружили военную технику россиян - «АТЕШ»

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В Крыму прогремели взрывы

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В захваченной Евпатории произошли взрывы

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Захватчики эвакуируют военных из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма - "АТЕШ"

Украинские партизаны сообщают, что россияне эвакуируют военнослужащих из Джанкоя и активно восстанавливают аэродромы в глубине оккупированного Крыма, вероятно, в ожидании успешных атак украинских военных.

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В россии заявили о якобы сбитии ночью трех ATACMS над Крымом

россия утверждает, что в ночь на 24 мая сбила три ракеты ATACMS и два беспилотника над Крымом и белгородской областью.

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Двое погибших, повреждено хозяйственное здание в результате обстрела захваченного Крыма

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В захваченном Крыму прогремели взрывы

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Партизаны зафиксировали разгрузку военной техники в оккупированной Евпатории - "АТЭШ"

Украинские партизаны зафиксировали разгрузку военной техники, в частности БМП, танков и вагонов с боеприпасами, на таварной станции в оккупированной рф Евпатории.

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