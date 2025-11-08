ukenru
РФ ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
ССО подтвердили уничтожение пусковой установки С-400 и склада боеприпасов оккупантов в Крыму: показали видео

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Силы специальных операций ВСУ подтвердили уничтожение пусковой установки С-400 "Триумф" и склада боеприпасов оккупантов в Крыму 6 октября 2025 года. Движение сопротивления ССО получило разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии РФ в селе Удачное вблизи Симферополя, который был поражен дронами ССО.

ССО подтвердили уничтожение пусковой установки С-400 и склада боеприпасов оккупантов в Крыму: показали видео

Силы специальных операций ВСУ подтвердили уничтожение пусковой установки С-400 "Триумф" и склада боеприпасов оккупантов в Крыму, показав видео, пишет УНН.

Подробности

"Движение сопротивления Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями Deep Strike Сил специальных операций нанесли поражения по вражеским объектам на ВОТ Крым", - говорится в сообщении ССО.

Финальная фаза специальных действий, как отмечается, состоялась еще 6 октября 2025 года, "однако о ней не разглашалось ради оперативной безопасности".

"Представители Движения сопротивления ССО получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии рф в селе Удачное, вблизи Симферополя. Дальнейшая специальная разведка подтвердила размещение вражеского арсенала. В ночь на 6 октября склад боеприпасов был поражен дронами ССО", - рассказали в Силах спецопераций.

"В тот же день подразделения ССО уничтожили пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"", - сообщили в ССО.

Объект ПВО, как отмечается, располагался в селе Уютное вблизи Евпатории. С-400 предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии; также враг использует этот комплекс для ударов по территории Украины.

"Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального изнеможения врага продолжать наступательные действия", - подчеркнули в ССО.

Дроны ССО ВСУ уничтожили логистические объекты россиян в Крыму: поражены нефтебаза и поезда с цистернами07.11.25, 09:41 • 2482 просмотра

