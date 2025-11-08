ССО подтвердили уничтожение пусковой установки С-400 и склада боеприпасов оккупантов в Крыму: показали видео
Киев • УНН
Силы специальных операций ВСУ подтвердили уничтожение пусковой установки С-400 "Триумф" и склада боеприпасов оккупантов в Крыму 6 октября 2025 года. Движение сопротивления ССО получило разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии РФ в селе Удачное вблизи Симферополя, который был поражен дронами ССО.
Силы специальных операций ВСУ подтвердили уничтожение пусковой установки С-400 "Триумф" и склада боеприпасов оккупантов в Крыму, показав видео, пишет УНН.
Подробности
"Движение сопротивления Сил специальных операций во взаимодействии с подразделениями Deep Strike Сил специальных операций нанесли поражения по вражеским объектам на ВОТ Крым", - говорится в сообщении ССО.
Финальная фаза специальных действий, как отмечается, состоялась еще 6 октября 2025 года, "однако о ней не разглашалось ради оперативной безопасности".
"Представители Движения сопротивления ССО получили разведывательные сведения о расположении склада боеприпасов 18-й армии рф в селе Удачное, вблизи Симферополя. Дальнейшая специальная разведка подтвердила размещение вражеского арсенала. В ночь на 6 октября склад боеприпасов был поражен дронами ССО", - рассказали в Силах спецопераций.
"В тот же день подразделения ССО уничтожили пусковую установку мобильного зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"", - сообщили в ССО.
Объект ПВО, как отмечается, располагался в селе Уютное вблизи Евпатории. С-400 предназначен для обнаружения и поражения воздушных целей на большом расстоянии; также враг использует этот комплекс для ударов по территории Украины.
"Силы специальных операций продолжают асимметричные действия с целью тотального изнеможения врага продолжать наступательные действия", - подчеркнули в ССО.
