ССО підтвердили знищення пускової установки С-400 та складу боєприпасів окупантів у Криму: показали відео
Київ • УНН
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили знищення пускової установки С-400 "Тріумф" та складу боєприпасів окупантів у Криму 6 жовтня 2025 року. Рух опору ССО здобув розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії рф у селі Удачне поблизу Сімферополя, який був уражений дронами ССО.
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили знищення пускової установки С-400 "Тріумф" та складу боєприпасів окупантів у Криму, показавши відео, пише УНН.
Деталі
"Рух опору Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Deep Strike Сил спеціальних операцій завдали уражень по ворожих об’єктах на ТОТ Крим", - ідеться у повідомленні ССО.
Фінальна фаза спеціальних дій, як зазначається, відбулася ще 6 жовтня 2025 року, "проте про неї не розголошувалося задля оперативної безпеки".
"Представники Руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії рф у селі Удачне, поблизу Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу. У ніч на 6 жовтня склад боєприпасів був уражений дронами ССО", - розповіли у Силах спецоперацій.
"Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф"", - повідомили у ССО.
Об’єкт ППО, як зазначається, розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані; також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України.
"Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії", - наголосили у ССО.
