Сили спеціальних операцій Збройних сил України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19409 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 134031 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125264 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126711 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125226 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127828 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 192381 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76761 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164012 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115346 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Бійці ССО полонили 14 росіян на курщині, серед них троє офіцерів

Підрозділи ССО ЗСУ взяли в полон 14 російських військових, включно з трьома офіцерами, на території Курської області. У ході операцій було знищено близько 30 військовослужбовців противника.

Війна • 11 квітня, 16:38 • 12439 перегляди

У Генштабі підтвердили ураження по аеродрому "Енгельс" у саратовській області рф

Вночі 20 березня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області рф. Зафіксовано пожежу, вибухи та детонацію боєприпасів.

Війна • 20 березня, 10:29 • 12627 перегляди

Окупанти планують збільшити свої “потужності” вивозу українського зерна за кордон - ЦНС

Окупанти хочуть збільшити вивіз українського зерна, будуючи елеватори на ТОТ Донеччини. Зерно вивозять в інші країни, зокрема через Каспійське море до Ірану.

Війна • 13 березня, 20:35 • 43148 перегляди

У ЗСУ підтвердили ураження ключових оборонних підприємств рф на кубані

ССО та СБУ атакували ільський нафтопереробний завод та станцію "Кропоткінская" у краснодарському краї рф. На заводі сталося близько 20 вибухів, а станція повністю зупинила роботу.

Війна • 17 лютого, 14:51 • 26366 перегляди

Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження Саратовського нафтопереробного заводу в ніч на 11 лютого. На об'єкті, що виробляє паливо для російської армії, виникла пожежа.

Війна • 11 лютого, 08:43 • 27782 перегляди

ССО на курщині завдали втрат північнокорейським солдатам і захопили важливі трофеї

Бійці ССО провели успішну операцію на курщині, ліквідувавши 2 північнокорейських солдатів та 7 окупантів. Захоплено військову техніку, зброю та документи противника.

Війна • 28 січня, 09:38 • 39340 перегляди

У рф уражений один найбільших НПЗ, також дрони вдарили по рязанській ТЕЦ - джерела

СБУ та ССО провели успішну операцію з ураження рязанського НПЗ, одного з найбільших в рф. Внаслідок атаки пошкоджено резервуари та цех гідроочистки, також вражено рязанську ТЕЦ.

Війна • 24 січня, 10:23 • 40747 перегляди

Над Курськом прогримів вибух - ЗМІ

Місцеві Телеграм-канали повідомляють про сильний вибух у небі над Курськом. Зафіксовано один із наймасованіших нальотів БПЛА за останній час.

Війна • 23 січня, 18:34 • 34482 перегляди

ССО повідомили про знищення та взяття в полон росіян, які стратили бійців ТРО

Оператори ССО провели спецоперацію проти групи російських морських піхотинців, які розстріляли двох полонених бійців ТРО. Частину ворожої групи знищено, інших взято в полон, вони вже дають свідчення.

Війна • 17 січня, 14:10 • 74077 перегляди

росіяни на Курщині намагаються витіснити Сили оборони з позицій

Російські війська щодня проводять штурмові дії, намагаючись витіснити ЗСУ з позицій у Курській області. 80-та бригада ЗСУ завдала противнику значних втрат - понад 5 тисяч убитих та поранених.

Війна • 17 січня, 08:19 • 107656 перегляди

На нафтобазі "роснефті" під воронежем продовжує палати після ураження - ССО

ССО ЗСУ завдали ураження по нафтобазі "роснефті" в населеному пункті лиски воронезької області рф. На об'єкті, що забезпечує паливом російські війська, досі палають резервуари.

Війна • 16 січня, 12:24 • 23327 перегляди

Генштаб підтвердив ураження нафтобази "ліскінська" у воронезькій області рф

Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку на нафтобазу "ліскінська" у воронезькій області рф. Внаслідок удару трьох БпЛА на об'єкті, де зберігалося пальне для російської армії, виникла масштабна пожежа.

Війна • 16 січня, 12:09 • 22346 перегляди

ССО відбили штурм північнокорейських військ на курщині: деталі операції

Бійці 6-го полку ССО ЗСУ успішно відбили штурм військ КНДР на Курщині, знищивши 18 ворожих солдатів. Один з північнокорейських бійців намагався влаштувати пастку та підірвав себе гранатою.

Війна • 13 січня, 09:48 • 29389 перегляди

У Генштабі підтвердили ураження нафтобази у Смоленській області: що відомо про масштаби руйнувань

Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Ярцевська" у Смоленській області рф. На об'єкті, що забезпечував російську армію, зафіксовані потужні вибухи та пожежа резервуарів з нафтопродуктами.

Війна • 31 грудня, 15:06 • 22645 перегляди

ССО: щоденник північнокорейського спецпризначенця розкрив відправку КНДР елітних бійців у рф

ССО ЗСУ виявили нотатник елітного бійця КНДР, знищеного на курщині. Записи свідчать, що він був відправлений за наказом Кім Чен Ина допомагати російським військам через якусь провину.

Війна • 28 грудня, 09:06 • 21086 перегляди

На курщині в нотатнику північнокорейця знайшли тактику знищення БПЛА "на живця"

На Курщині знайдено нотатник знищеного північнокорейського спецпризначенця з детальними інструкціями щодо збиття українських дронів. У записах описано тактику використання "живої приманки" та способи уникнення артилерійських обстрілів.

Війна • 26 грудня, 08:54 • 19930 перегляди

Зеленський вручив ще 30 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих Героїв

Президент України вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та родинам загиблих воїнів. Житло отримали представники різних родів військ, Нацгвардії та прикордонної служби.

Політика • 25 грудня, 10:13 • 19164 перегляди

Українські ССО відбили атаку та знищили 12 північнокорейців на Курщині

Бійці 73-го морського центру ССО ЗСУ успішно відбили штурм північнокорейських військових у Курській області рф. В результаті бою було знищено 12 та поранено 20 північнокорейських військових.

Війна • 19 грудня, 16:19 • 22635 перегляди

Спецпідрозділ "КОРД" отримав "чотирьохлапого" робота від міжнародних партнерів

Спецпідрозділ "КОРД" отримав модернізований сухопутний дрон BAD-2 robotic з відеокамерою та тепловізором. Робот здатний проводити розвідку на відстані понад 2 км, що знижує ризик для поліцейських під час небезпечних операцій.

Суспільство • 18 грудня, 13:31 • 15273 перегляди

ССО показали відео знищення російської ДРГ, яку пропаганда видала за "прорив" на Сумщину

Сили спецоперацій ЗСУ оприлюднили відео ліквідації російської диверсійної групи на Сумщині 10 грудня. Російська пропаганда намагалася представити цей інцидент як успішний прорив кордону.

Війна • 16 грудня, 08:02 • 16043 перегляди

"Успішне ураження": ССО показали кадри після удару по нафтобазі у передмісті орла в рф

ССО ЗСУ повідомили, що безпілотники успішно вразили великий термінал нафтопродуктів у передмісті орла. Об'єкт є частиною військово-промислового комплексу рф та забезпечує постачання пального для армії.

Війна • 14 грудня, 09:29 • 23176 перегляди

Генштаб підтвердив ураження нафтобази в орловській області рф

Генштаб підтвердив ураження нафтобази "Стальной конь" в орловській області рф. На об'єкті, що забезпечує паливом російську армію, виникла потужна пожежа.

Війна • 14 грудня, 08:19 • 22416 перегляди

Атаковано дронами військовий аеродром у саратовській області рф

На військовому аеродромі в саратовській області рф було здійснено спробу атаки безпілотниками. За словами губернатора романа бусаргіна, атаку було припинено, БПЛА ліквідовано, постраждалих немає.

Війна • 10 грудня, 08:11 • 20534 перегляди

Трепак, Скибюк та Братішко: Зеленський присвоїв генеральські звання в День ЗСУ

Президент України присвоїв нові військові звання трьом командувачам та одному заступнику командувача ЗСУ. Серед підвищених - керівники ССО, ДШВ, ОК "Схід" та заступник Командувача об'єднаних сил.

Війна • 6 грудня, 11:01 • 20108 перегляди

Українські військові взяли у полон 11 російських солдатів під час бою в курській області рф

80-та десантно-штурмова бригада взяла в полон 11 російських військових під час бою на території РФ. Полонені виявились колишніми ув'язненими, які підписали контракт із ЗС РФ та були кинуті командуванням під час невдалого штурму.

Війна • 2 грудня, 08:46 • 18622 перегляди

Генштаб підтвердив ураження російської нафтобази "атлас" та знищення "Бук-М3"

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтобази "Атлас" у Ростовській області РФ з двома осередками займання. Також знищено радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області.

Війна • 29 листопада, 09:00 • 19554 перегляди

алексінський хімкомбінат у рф уразили дрони СБУ та ССО – джерела

СБУ та ССО провели атаку дронами на алексінський хімкомбінат в рф, що виробляє порох та боєприпаси. В результаті атаки на підприємстві сталися вибухи та пожежа.

Війна • 9 листопада, 10:31 • 29308 перегляди

ЗСУ завдали удару по російському аеродрому "Ханская": на летовищі базувались Су-34 та Су-27

Сили оборони України атакували військовий аеродром в Адигеї, РФ. Під удар потрапив склад боєприпасів, зафіксовано пожежу та евакуацію прилеглого селища. На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.

Війна • 10 жовтня, 10:35 • 13823 перегляди

Буданов був з бійцями ГУР на ключовому етапі операції із звільнення агрегатного заводу у Вовчанську - розвідник Лінукс

Начальник ГУР Кирило Буданов особисто керував операцією зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на ключовому етапі. Операція була складною, багатоетапною і залучала різні підрозділи та види озброєння.

Війна • 9 жовтня, 09:59 • 12215 перегляди

Буданов отримав від Шмигаля відзнаку за внесок розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни

Начальник ГУР Кирило Буданов отримав відзнаку від прем'єр-міністра за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками. Буданов підкреслив важливість роботи кожного розвідника у протистоянні агресору.

Політика • 6 жовтня, 09:36 • 51304 перегляди