Сили спеціальних операцій Збройних сил України

Українські військові взяли у полон 11 російських солдатів під час бою в курській області рф

80-та десантно-штурмова бригада взяла в полон 11 російських військових під час бою на території РФ. Полонені виявились колишніми ув'язненими, які підписали контракт із ЗС РФ та були кинуті командуванням під час невдалого штурму.