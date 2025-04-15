Сили спеціальних операцій Збройних сил України

Підрозділи ССО ЗСУ взяли в полон 14 російських військових, включно з трьома офіцерами, на території Курської області. У ході операцій було знищено близько 30 військовослужбовців противника.
Вночі 20 березня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області рф. Зафіксовано пожежу, вибухи та детонацію боєприпасів.
Окупанти хочуть збільшити вивіз українського зерна, будуючи елеватори на ТОТ Донеччини. Зерно вивозять в інші країни, зокрема через Каспійське море до Ірану.
ССО та СБУ атакували ільський нафтопереробний завод та станцію "Кропоткінская" у краснодарському краї рф. На заводі сталося близько 20 вибухів, а станція повністю зупинила роботу.
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження Саратовського нафтопереробного заводу в ніч на 11 лютого. На об'єкті, що виробляє паливо для російської армії, виникла пожежа.
Бійці ССО провели успішну операцію на курщині, ліквідувавши 2 північнокорейських солдатів та 7 окупантів. Захоплено військову техніку, зброю та документи противника.
СБУ та ССО провели успішну операцію з ураження рязанського НПЗ, одного з найбільших в рф. Внаслідок атаки пошкоджено резервуари та цех гідроочистки, також вражено рязанську ТЕЦ.
Місцеві Телеграм-канали повідомляють про сильний вибух у небі над Курськом. Зафіксовано один із наймасованіших нальотів БПЛА за останній час.
Оператори ССО провели спецоперацію проти групи російських морських піхотинців, які розстріляли двох полонених бійців ТРО. Частину ворожої групи знищено, інших взято в полон, вони вже дають свідчення.
Російські війська щодня проводять штурмові дії, намагаючись витіснити ЗСУ з позицій у Курській області. 80-та бригада ЗСУ завдала противнику значних втрат - понад 5 тисяч убитих та поранених.
ССО ЗСУ завдали ураження по нафтобазі "роснефті" в населеному пункті лиски воронезької області рф. На об'єкті, що забезпечує паливом російські війська, досі палають резервуари.
Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку на нафтобазу "ліскінська" у воронезькій області рф. Внаслідок удару трьох БпЛА на об'єкті, де зберігалося пальне для російської армії, виникла масштабна пожежа.
Бійці 6-го полку ССО ЗСУ успішно відбили штурм військ КНДР на Курщині, знищивши 18 ворожих солдатів. Один з північнокорейських бійців намагався влаштувати пастку та підірвав себе гранатою.
Сили оборони України завдали удару по нафтобазі "Ярцевська" у Смоленській області рф. На об'єкті, що забезпечував російську армію, зафіксовані потужні вибухи та пожежа резервуарів з нафтопродуктами.
ССО ЗСУ виявили нотатник елітного бійця КНДР, знищеного на курщині. Записи свідчать, що він був відправлений за наказом Кім Чен Ина допомагати російським військам через якусь провину.
На Курщині знайдено нотатник знищеного північнокорейського спецпризначенця з детальними інструкціями щодо збиття українських дронів. У записах описано тактику використання "живої приманки" та способи уникнення артилерійських обстрілів.
Президент України вручив 30 сертифікатів на квартири Героям України та родинам загиблих воїнів. Житло отримали представники різних родів військ, Нацгвардії та прикордонної служби.
Бійці 73-го морського центру ССО ЗСУ успішно відбили штурм північнокорейських військових у Курській області рф. В результаті бою було знищено 12 та поранено 20 північнокорейських військових.
Спецпідрозділ "КОРД" отримав модернізований сухопутний дрон BAD-2 robotic з відеокамерою та тепловізором. Робот здатний проводити розвідку на відстані понад 2 км, що знижує ризик для поліцейських під час небезпечних операцій.
Сили спецоперацій ЗСУ оприлюднили відео ліквідації російської диверсійної групи на Сумщині 10 грудня. Російська пропаганда намагалася представити цей інцидент як успішний прорив кордону.
ССО ЗСУ повідомили, що безпілотники успішно вразили великий термінал нафтопродуктів у передмісті орла. Об'єкт є частиною військово-промислового комплексу рф та забезпечує постачання пального для армії.
Генштаб підтвердив ураження нафтобази "Стальной конь" в орловській області рф. На об'єкті, що забезпечує паливом російську армію, виникла потужна пожежа.
На військовому аеродромі в саратовській області рф було здійснено спробу атаки безпілотниками. За словами губернатора романа бусаргіна, атаку було припинено, БПЛА ліквідовано, постраждалих немає.
Президент України присвоїв нові військові звання трьом командувачам та одному заступнику командувача ЗСУ. Серед підвищених - керівники ССО, ДШВ, ОК "Схід" та заступник Командувача об'єднаних сил.
80-та десантно-штурмова бригада взяла в полон 11 російських військових під час бою на території РФ. Полонені виявились колишніми ув'язненими, які підписали контракт із ЗС РФ та були кинуті командуванням під час невдалого штурму.
Генштаб ЗСУ повідомив про ураження нафтобази "Атлас" у Ростовській області РФ з двома осередками займання. Також знищено радіолокаційну станцію ЗРК "Бук-М3" на окупованій території Запорізької області.
СБУ та ССО провели атаку дронами на алексінський хімкомбінат в рф, що виробляє порох та боєприпаси. В результаті атаки на підприємстві сталися вибухи та пожежа.
Сили оборони України атакували військовий аеродром в Адигеї, РФ. Під удар потрапив склад боєприпасів, зафіксовано пожежу та евакуацію прилеглого селища. На аеродромі базувалися літаки Су-34 та Су-27.
Начальник ГУР Кирило Буданов особисто керував операцією зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу на ключовому етапі. Операція була складною, багатоетапною і залучала різні підрозділи та види озброєння.
Начальник ГУР Кирило Буданов отримав відзнаку від прем'єр-міністра за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками. Буданов підкреслив важливість роботи кожного розвідника у протистоянні агресору.