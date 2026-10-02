Нафтові об'єкти і не тільки - Зеленський підтвердив ураження у Чорному морі і п'яти регіонах рф
Київ • УНН
Зеленський заявив про ураження нафтових об’єктів у Самарському та Волгоградському регіонах РФ. Також повідомлено про удари по цілях у Чорному морі та ще чотирьох регіонах.
Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив ураження нафтових об'єктів у Самарському та Волгоградському регіонах, а також "результативну роботу" в Чорному морі та у 5 російських регіонах - по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів, пише УНН.
Справедливо відповідаємо на російську ескалацію нашими далекобійними санкціями. Фактично щодня є важливі результати. За цю добу уражено нафтові обʼєкти у Самарському та Волгоградському регіонах. Була результативна робота в Чорному морі, у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах по аеродромах, підприємствах, НПЗ, ракетно-космічному центру та складу боєприпасів окупантів
Президент подякував воїнам СБУ, ГУР, СБС, ССО та СЗР "за точність і професійність".
Зеленський підтвердив ураження цілей у Чорному морі та трьох регіонах рф01.10.26, 12:00 • 3554 перегляди
У Генштабі ЗСУ уточнили, що уражено Волгоградський НПЗ та ЛВДС "Самара".
"У ніч на 2 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" у Волгограді Волгоградської області рф. Зафіксовано вибухи та пожежу на території об’єкта", - вказали у Генштабі.
За даними СБУ, супутниковий сервіс NASA FIRMS зафіксував осередки пожежі в районі установки сповільненого коксування та установок ЕЛОУ-АВТ-1 і ЕЛОУ-АВТ-5, які є ключовими потужностями НПЗ.
"Лукойл-Волгограднефтепереработка" – один із найбільших нафтопереробних заводів російської федерації. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіапальне. Задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф.
"Також, у районі н.п. Просвєт Самарської області рф уражено лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара". Зафіксовано пожежу на території об’єкта", - вказали у Генштабі.
СБУ додала, що "безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" спільно із СБС, ССО та ГУР уразили лінійно-виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара", а також насосні станції "Самара-1" та "Самара-2" у районі населеного пункту Просвєт".
ЛВДС "Самара" – виробнича станція, великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. До станції нафта надходить магістральними нафтопроводами з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів рф. На об'єкті здійснюється змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals, на який припадає до 50% від загального обсягу нафтового експорту рф. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил рф.
"Ураження таких об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу російської федерації", - наголосили у Генштабі.
Результати ураження уточнюються.