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Зеленський підтвердив ураження цілей у Чорному морі та трьох регіонах рф

Київ • УНН

 • 1624 перегляди

Зеленський повідомив про ураження цілі в Чорному морі та об’єктів у Орловській, Самарській і Брянській областях рф.

Зеленський підтвердив ураження цілей у Чорному морі та трьох регіонах рф
фото ілюстративне

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження цілі у Чорному морі, місця пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні, по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні, пише УНН.

Дякую всім нашим захисникам, які працюють на те, щоб повертати хвору російську війну туди, звідки вона прийшла. Це тисячі й тисячі людей в оборонці, які працюють на те, щоб в України було чим відповідати на всі російські удари. І тисячі воїнів, які щодня знаходять та вражають російські цілі, що працюють на війну. І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні. Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти росію можливості продовжувати цю війну

- написав Зеленський у соцмережах 1 жовтня.

Втрати росії сягнули 1,535 млн військових: за добу мінус 1 900 - Генштаб01.10.26, 07:44 • 15345 переглядiв

Юлія Шрамко

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