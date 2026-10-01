Зеленський підтвердив ураження цілей у Чорному морі та трьох регіонах рф

Президент України Володимир Зеленський підтвердив ураження цілі у Чорному морі, місця пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні, по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні, пише УНН.

Дякую всім нашим захисникам, які працюють на те, щоб повертати хвору російську війну туди, звідки вона прийшла. Це тисячі й тисячі людей в оборонці, які працюють на те, щоб в України було чим відповідати на всі російські удари. І тисячі воїнів, які щодня знаходять та вражають російські цілі, що працюють на війну. І сьогодні теж є важливі результати наших дипстрайків. Уражено ціль у Чорному морі, також – місце пуску та зберігання ударних дронів в Орловському регіоні. Застосовувалися санкції і по нафтовому об’єкту в Самарському регіоні, по складу забезпечення окупантів у Брянському регіоні. Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти росію можливості продовжувати цю війну