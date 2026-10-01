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Зеленский подтвердил поражение целей в Чёрном море и трёх регионах рф

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Зеленский сообщил о поражении цели в Чёрном море и объектов в Орловской, Самарской и Брянской областях рф.

Зеленский подтвердил поражение целей в Чёрном море и трёх регионах рф
фото иллюстративное

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение цели в Чёрном море, места запуска и хранения ударных дронов в Орловском регионе, нефтяного объекта в Самарском регионе, склада снабжения оккупантов в Брянском регионе, пишет УНН.

Спасибо всем нашим защитникам, которые работают над тем, чтобы возвращать больную российскую войну туда, откуда она пришла. Это тысячи и тысячи людей в оборонной сфере, которые работают над тем, чтобы у Украины было чем отвечать на все российские удары. И тысячи воинов, которые ежедневно находят и поражают российские цели, работающие на войну. И сегодня тоже есть важные результаты наших дипстрайков. Поражена цель в Чёрном море, также — место запуска и хранения ударных дронов в Орловском регионе. Применялись санкции и по нефтяному объекту в Самарском регионе, по складу снабжения оккупантов в Брянском регионе. Именно такие справедливые ответы сейчас нужны. Будем и дальше лишать россию возможности продолжать эту войну

— написал Зеленский в социальных сетях 1 октября.

Потери России достигли 1,535 млн военнослужащих: за сутки минус 1 900 — Генштаб01.10.26, 07:44 • 13968 просмотров

Юлия Шрамко

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