Пассажир Flydubai рассказал Нетаньяху, как спас самолёт от израильского 11 сентября
Киев • УНН
Пассажир забежал в кабину после нападения на пилота и помог выровнять самолёт. СМИ предполагают, что нападавший планировал теракт по сценарию 11 сентября.
Янив Охайон, который был среди пассажиров, ворвавшихся в кабину рейса из Дубая в Тель-Авив и остановивших мужчину, напавшего на пилота, рассказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху подробности инцидента. Об этом сообщает The Telegraph, информирует УНН.
Детали
По словам мужчины, после того как террорист напал на пилота, он вбежал в кабину, при этом самолёт резко снижался, и потянул штурвал на себя.
Самолёт начал понемногу выравниваться, и тогда пилот сказал, что берёт управление на себя
На вопрос, откуда он знал, что делать, пассажир пошутил, что смотрит передачи о расследовании авиакатастроф.
Издание добавляет, что террорист, вероятно, планировал совершить теракт, подобный терактам 11 сентября 2001 года в США.
Напомним
Пассажирский самолёт Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о чрезвычайной ситуации и сигнал о возможном угоне во время полёта над Саудовской Аравией. Израиль поднял в воздух истребители.
Позже появились сообщения, что в пассажирском самолёте, летевшем из Дубая в Тель-Авив и подававшем сигналы об аварии и угоне, подрались пилоты. Они имели украинское и российское происхождение.
Однако сейчас известно, что пилот, подозреваемый в инциденте с самолётом Flydubai, летевшим в аэропорт Бен-Гурион, имеет оманское происхождение. Другой пилот — эмиратское.
Пилот Flydubai, который нанес ножевое ранение своему коллеге, намеревался разбить самолет - Нетаньяху30.09.26, 19:00 • 10201 просмотр