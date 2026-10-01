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Ядерными угрозами Кремль пытается отвлечь мир от неудач РФ в Украине — Рютте

Киев • УНН

 • 5952 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия в настоящее время не угрожает Альянсу. Ядерные угрозы Кремля он назвал попыткой отвлечь внимание от неудач в Украине.

Ядерными угрозами Кремль пытается отвлечь мир от неудач РФ в Украине — Рютте

Непосредственной угрозы НАТО со стороны России в настоящее время нет, а ядерные угрозы Кремля являются отвлекающим манёвром от её неудач в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

По словам Рютте, он не воспринимает всерьёз ядерные угрозы России, поскольку Москва не может победить НАТО.

Мы готовы к этому, мы это предвидели, и это касается всего НАТО. Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. В настоящее время такой угрозы нет, и если что-то произойдёт, мы готовы ей противостоять

- сказал Рютте.

Он призвал Москву прекратить ядерный шантаж, поскольку "в этом абсолютно нет необходимости, это ничем не помогает".

"При необходимости, конечно, мы будем защищаться. Но главное, что всё это происходит потому, что война в Украине складывается для него (российского диктатора Путина — ред.) неудачно. Он хочет нас расколоть, отвлечь наше внимание от Украины", — добавил генсек НАТО.

Контекст

Накануне в письме, направленном в НАТО, Россия заявила, что готова использовать ядерное оружие для защиты своего балтийского анклава — Калининградской области.

В ответ НАТО "решительно осудило" ядерную угрозу России и призвало Кремль прекратить свою неспровоцированную войну в Украине.

Дания прогнозирует расширение масштабов гибридной войны со стороны россии24.09.26, 14:26 • 4352 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Калининградская область
Марк Рютте
НАТО
Украина