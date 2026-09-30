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Сентябрь 2026 года в Украине: итоги месяца и чего ожидать в октябре

Киев • УНН

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Сентябрь принёс дипломатические инициативы, удары по энергетике и решения по бюджету. В октябре ожидаются новые правила, переговоры и события.

Сентябрь 2026 года в Украине: итоги месяца и чего ожидать в октябре

Сентябрь в стране прошёл под знаком дипломатических встреч, борьбы за финансирование и новых ударов по энергетике. В свою очередь, октябрь должен принести украинцам решения по бюджету и военному положению и, возможно, новые переговоры о мире.

Чем жила Украина в уходящем месяце и чего ожидает от октября, рассказывает УНН.

Дипломатия и внешняя политика

Дипломатический старт месяцу дали спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер: 5 сентября они встретились с президентом рф владимиром путиным в москве, а на следующий день впервые приехали в Киев.

А уже 18 сентября в Киеве президент Владимир Зеленский заявил о создании  нового формата сотрудничества — "Карпатской восьмёрки". В неё вошли Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. На первом саммите, который состоялся в тот же день в Карпатах, говорили о безопасности, энергетике и логистике.

23 сентября украинский лидер Владимир Зеленский выступил на Генеральной ассамблее ООН. Одной из основных тем стало возможное прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре. Также обсуждались дальнейшие переговоры с россией, поставки ракет для Patriot и потенциальное производство таких ракет в Украине. Соглашения об энергетическом перемирии по итогам встречи достичь не удалось.

Двумя днями позже, 25 сентября, США предложили новый трёхсторонний формат переговоров "Украина — США — россия". Официальный Вашингтон предложил провести встречу в ОАЭ. Среди направлений, которые обсуждались, были завершение войны, энергетическая безопасность и судоходство.

Война

Уже в начале месяца украинское руководство сообщило, что новая российская тактика — непрерывные атаки дронами на столицу и областные центры — требует срочного создания более быстрых дронов-перехватчиков. А 28 сентября всего за один день россия применила более 120 "шахедов", около 90 из них были реактивными.

Начиная с 3 сентября государство изменило подход к воздушным тревогам. Кабмин поддержал разделение тревог по уровню угрозы: "жёлтый" уровень для атак БпЛА и "красный" для повышенной ракетной или комбинированной угрозы. Одновременно правительство рекомендовало Киеву сократить комендантский час до 01:00 - 05:00 и обеспечить более полноценную работу метро и транспорта при более низком уровне угрозы.

Также стоит упомянуть, что ночью 30 сентября россия впервые с конца прошлого отопительного сезона массированно атаковала энергетику. В частности, в результате ракетно-дроновых атак повреждения получила Трипольская ТЭС.

Тем временем успехом украинских военных на фронте стала операция "Вивальди". Командование 3-го армейского корпуса заявило о продвижении украинских сил в районе Славянско-Краматорской агломерации. К концу месяца, по словам командующего Андрея Билецкого, украинские войска вернули или зачистили около 176 кв. км и пять населённых пунктов.

Экономика

15 сентября правительство внесло проект государственного бюджета на 2027 год. На безопасность и оборону предусмотрено 4,885 трлн грн, почти 44% ВВП. Кроме того, Кабмин рассчитывает как минимум на 1 трлн грн материально-технической помощи партнёров. Проект фактически закрепил ещё более глубокую зависимость гражданских расходов государства от внешнего финансирования.

17 сентября  НБУ снова ужесточил монетарную политику. Учётную ставку повысили с 15,5% до 16% годовых. Решение объясняли ускорением инфляции и усилением проинфляционных рисков; в августе годовая потребительская инфляция достигла 8,1%. Это было второе подряд повышение ставки в 2026 году.

25 сентября  ЕС разблокировал 6,6 млрд евро, связанных с военной помощью Украине. Речь идёт о средствах Европейского фонда мира: 900 млн евро на военную миссию ЕС, 1 млрд евро на совместные закупки и 4,7 млрд евро на компенсации государствам-членам. Финансирование до этого месяцами было заблокировано из-за позиции предыдущего правительства Венгрии.

В этот же день остановилось крупнейшее металлургическое предприятие страны. ArcelorMittal объявил об остановке производства на комбинате в Кривом Роге после четырех российских ударов за пять недель. Компания сообщила о пяти погибших работниках и значительных разрушениях; предприятие связано более чем с 16 тысячами работников и подрядчиков.

События октября 2026 года: чего ожидать в новом месяце

Октябрь, как и сентябрь, обещает быть богатым на события в различных сферах.

Дипломатия и международная политика

1 октября Постоянный совет ОБСЕ по требованию Украины рассмотрит ситуацию в оккупированных Олешках. В настоящее время в городе российские военные удерживают в заложниках мирных жителей, среди которых — как минимум 50 детей. Украинская делегация планирует сообщить государствам-участницам о гуманитарной катастрофе, которую рф создала в городе.

15–16 октября в Брюсселе состоится заседание Европейского совета. На нем хотят обсудить усиление помощи Украине. Речь пойдет о поддержке страны зимой и усилении сил ПВО.

Внутренняя политика

12 октября народные избранники должны вернуться с каникул. По графику это должно было произойти днем позже, но Кабмин настаивает на турборежиме. В правительстве говорят, что парламентарии должны успеть рассмотреть все проекты и принять необходимые решения, чтобы официальный Киев получил 4,3 млрд долларов.

Также стоит подчеркнуть, что из-за постановления о приоритетности расходов, которое Кабмин принял 28 сентября, с октября по декабрь, если денег будет не хватать, платежи будут направляться только на оборону, обслуживание долга, пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Война

С 1 октября изменяются правила продления отсрочки от мобилизации через ЦНАП. Ранее законодательство четко не определяло, за сколько времени до окончания действующей отсрочки можно повторно обращаться за ее продлением. Отныне установлен конкретный срок: до окончания действующей отсрочки должно оставаться менее 30 календарных дней.

Экономика

С 1 октября украинцы не будут оплачивать отключение и подключение электричества, если электроэнергию им отключили за долг, который составляет менее 1664 грн. Это стало возможным потому, что с начала месяца заработает единый механизм определения стоимости этих услуг. Ориентировочная средняя предельная цена каждой из них без НДС — 170 грн дистанционно, 510 грн на счетчике и 1020 грн на опоре.

Кроме того, с 1 октября работодатели должны подавать новый отчет о трудоустройстве людей с инвалидностью. Это касается работодателей, у которых 8 и более работников и которые не выполнили норматив трудоустройства людей с инвалидностью. За I–III кварталы 2026 года его нужно подать до 9 ноября, а определенный взнос уплатить до 19 ноября. Документ направляют в налоговую по основному месту учета  в электронной или бумажной форме.

С 8 октября для абонентов мобильного оператора "Киевстар" также подорожает мобильная связь.

Мы обновляем стоимость тарифов, поскольку расходы на обслуживание и восстановление сети растут. Дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для обеспечения качественной связи для наших абонентов

- объяснили в компании.

Таким образом, новая стоимость услуг для пользователей некоторых тарифных планов оператора составит:

LOVE UA Свобода (v2024) — вырастет со 190 до 250 грн;

LOVE UA База — с 200 до 250 грн;

LOVE UA Свет (v2024) — с 260 до 310 грн;

LOVE UA Свет (v2024)*с суперсилой экономия — с 200 до 250 грн.

В свою очередь, с 18 октября Минсельхоз снижает требования для аграриев, которые хотят получить статус критичности. Начиная с этой даты, для подачи документов в министерство будет достаточно 200 га земли вместо 1000 га, а требование относительно годового чистого дохода уменьшили вдвое — до 20 млн грн. Это позволит отечественным фермерам бронировать работников, поскольку ранее из-за более жестких требований 15% хозяйств не смогли подтвердить этот статус.

Жизнь

Уже 2 октября в ряде регионов Украины ожидаются заморозки. Согласно прогнозам "Укргидрометцентра", температура опустится до отметок 0–3°С. Это касается Закарпатской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областей. 

Напомним: в случае, если в течение трех дней подряд температура воздуха в большинстве областей опустится ниже -8°С или будет держаться на этом уровне, в стране начнется отопительный сезон. Однако в условиях войны все будет зависеть от готовности сетей к подаче тепла и отсутствия мощных и массированных обстрелов инфраструктуры российскими военными. 

Кроме того, с 1 октября водители будут обязаны включать фары автомобиля, когда едут за городом. Такое требование будет действовать до 1 мая 2027 года. Речь идет о дневных ходовых огнях или ближнем свете фар, которыми необходимо пользоваться в любое время суток. Штраф за невыполнение — 425–510 грн.

Знаменательные даты октября: государственные и профессиональные праздники

Первого октября Украина отмечает День защитников и защитниц Украины, который совпадает с Днем украинского казачества, Днем ветеранов и Покровом по новому церковному календарю. Во время военного положения государственные праздники являются рабочими днями, поэтому в октябре — 22 рабочих и 9 выходных дней.

Среди профессиональных праздников месяца также:

  • 4 октября — День работников образования;
    • 5 октября — Всемирный день учителей и Международный день врача;
      • 18 октября — День работников пищевой промышленности;
        • 25 октября — День автомобилиста и дорожника;
          • 27 октября — День украинской письменности и языка.

            Культурные и спортивные события октября

            Главным культурным событием месяца станет 55-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который пройдет с 24 октября по 1 ноября. Он охватывает три основные категории: студенческие фильмы, первые профессиональные короткометражные работы и первые профессиональные полнометражные игровые фильмы. Главная награда фестиваля — статуэтка "Скифский олень". Обладатель Гран-при за лучший фильм Международного конкурса в 2026 году, помимо нее, также получит 5 тыс. долларов. Победителям отдельных категорий международного конкурса предусмотрено по 2 тыс. долларов, победителю Национального конкурса — 50 тыс. гривен. Отдельные награды предусмотрены для Teen Screen и конкурса документального кино.

            С 12 по 14 октября в Луцке состоится XXX Всеукраинский конкурс профессиональных чтецов имени Леси Украинки.

            А с 24 октября по 1 ноября в Харькове можно будет посетить X фестиваль независимого украинского короткометражного кино "Бардак". Правда, состоится ли мероприятие, зависит от ситуации с безопасностью.

            В футболе сборная Украины после победы над Венгрией (1:0) и ничьей с Грузией (0:0) сыграет в Лиге наций с Северной Ирландией 2 октября и с Венгрией 5 октября — оба матча в словацкой Трнаве, начало в 21:45 по киевскому времени. "Шахтер" в Лиге чемпионов 14 октября примет АЕК в Лондоне, а 21 октября сыграет в гостях с "Интером".

            Кроме того, 1 октября стартует баскетбольная Суперлига GGBET 2026/27. Новый сезон впервые с начала полномасштабной войны пройдет по разъездному календарю. 1 октября "Ровно" принимает "Харьковских Соколов", а "Волынь" играет с "Киев-Баскетом".

            С 9 по 18 октября в Виннице будет проходить Чемпионат Украины среди клубных команд по шахматам.

            А с 23 по 25 октября пройдет Чемпионат Украины по легкоатлетическому кроссу. Соревнования состоятся в Ужгороде среди взрослых, молодежи, юниоров и юношей.

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            Александра Василенко

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