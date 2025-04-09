Жюри оценивало 650 компаний, выбирая лидеров по эффективности репутационного менеджмента.
Укрзализныця частично компенсирует неудобства из-за кибератаки. Пассажиров с бумажными билетами ждут бесплатные залы ожидания и чай.
Кабмин уволил Надежду Бигун с должности заместителя Министра экономики. Она отвечала за публичные закупки и государственно-частное партнерство с 2022 года.
3 апреля в Киеве состоится форум PRNext’25, посвященный выращиванию доверия к бренду в условиях хаоса, кризисов, войны и информационных вбросов. На мероприятии обсудят важность репутации для бизнеса.
Сегодня отмечаем Всемирный день водных ресурсов, День таксиста, Всемирный день математики и чествуем священномученика Василия Анкирского. Каждое событие имеет важное значение.
Норвежский фонд Norges Bank Investment Management покупает 25% акций Ковент-Гардена в Лондоне за 570 млн фунтов стерлингов. Управление имуществом останется за Shaftesbury Capital.
Подкаст "Закрыл Раунд" достиг середины пятого сезона, охватив темы от инвестиций до технологий. Среди гостей были Михаил Федоров и другие влиятельные лица.
Киевстар приобретет 97% акций Uklon, украинской платформы для заказа поездок и доставки. Генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется на должности.
Соцсети переполнены мемами после проведения Нацотбора на Евровидение-2025. Особое внимание пользователи уделили образу ведущего Василия Байдака и его «свадебному» костюму.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении операторам мобильной связи статуса объектов критической инфраструктуры. Инициатива направлена на обеспечение стабильной связи для населения и госорганов.
Несмотря на миллиардные инвестиции, украинские операторы не выполнили требование НЦУ по 10-часовой работе базовых станций без электроэнергии. Операторы обещают улучшение в I-II квартале 2025 года.
Chang Guang Satellite Technology достигла скорости передачи данных 100 Гбит/с через лазерную связь со спутника на Землю. Это в 10 раз превышает предыдущий рекорд и опережает возможности Starlink.
«Киевстар» подписал соглашение со Starlink о предоставлении услуг спутниковой мобильной связи в Украине. Запуск SMS-сервиса планируется в 4 квартале 2025 года, впоследствии появится голосовая связь и передача данных.
Центр помощи украинским беженцам в Загребе в начале войны был основан командой Favbet Foundation. Здесь переселенцы даже сегодня могут получить юридическую и психологическую поддержку, а дети посещать образовательные мероприятия и секции.
В UNIT. City состоялся GET Business Festival с участием более 100 бизнес-лидеров на трех сценах. 1400 участников обсуждали стратегии развития, инновации и партнерские программы.
НКЭК провел аукцион по продаже лицензий на радиочастотный спектр операторам Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Операторы установят 1500 новых базовых станций и обеспечат быстрое восстановление связи на деоккупированных территориях.
Компания Kyivstar сообщила о восстановлении связи и нормальной работе сети. Оператор обнародовал информацию об устранении технических проблем в своем официальном аккаунте в социальной сети X.
В сети Киевстар произошел технический сбой, повлиявший на работу некоторых сервисов. Специалисты обнаружили проблему и работают над ее устранением, ожидается восстановление связи в течение 30 минут.
Правительство планирует повысить военный сбор для мобильных операторов до 5%. Операторы считают это шагом назад в доступности связи и предупреждают о возможном подорожании услуг.
В Киевской области увеличится количество генераторов на станциях мобильных операторов для обеспечения бесперебойной связи во время отключений электроэнергии.
В Сумской области будут судить группу заключенных, которые обманули 22 человека, в том числе военнослужащих Вооруженных Сил Украины, на сумму более 265 000 гривен, продавая несуществующие автомобили через поддельные интернет-объявления.
Мошенники создают фейковые ссылки под видом финансовой помощи от международных доноров, таких как МОМ в Украине, побуждая людей вводить личные и платежные данные, что является мошеннической практикой.
Служба безопасности Украины (СБУ) отмечает свою 32-ю годовщину, подчеркивая свою ключевую роль в противодействии российской агрессии с помощью спецопераций, морских беспилотников, боевой работы, разоблачения предателей и коллаборационистов, расследования военных преступлений, противодействия киберугрозам и разрушения Крымского моста.
Нам здесь жить: Киевстар и "Повернись живим" передали оборудование для разминирования.
Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн грн для разминирования Украины.
Украинские киберспециалисты взломали российскую программу управления беспилотниками, лишив врага возможности настраивать, контролировать и обновлять беспилотники.
VEON и "Киевстар" объявили об инвестициях в размере 600 миллионов долларов США в течение 2024-2026 годов для восстановления экономики Украины в рамках своей постоянной кампании по привлечению международного бизнеса.
Эксперты Госспецсвязи изучают зависимости между объектами критической инфраструктуры, чтобы предотвратить каскадные разрушения во время возможных вражеских кибератак.