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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25883 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Связь во время блэкаутов: почему мобильные операторы не выполнили требования НЦУ?

Несмотря на миллиардные инвестиции, украинские операторы не выполнили требование НЦУ по 10-часовой работе базовых станций без электроэнергии. Операторы обещают улучшение в I-II квартале 2025 года.

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GET Business Festival объединил украинский бизнес ради развития во время войны

В UNIT. City состоялся GET Business Festival с участием более 100 бизнес-лидеров на трех сценах. 1400 участников обсуждали стратегии развития, инновации и партнерские программы.

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Мобильные операторы заплатят 2,8 млрд грн по результатам аукциона радиочастот: лицензии распределили на 15 лет

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Киевстар возобновил работу сети после сбоя

Компания Kyivstar сообщила о восстановлении связи и нормальной работе сети. Оператор обнародовал информацию об устранении технических проблем в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

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Киевстар заявил о техническом сбое: возможны сложности со связью на востоке и севере, назвали сроки восстановления

В сети Киевстар произошел технический сбой, повлиявший на работу некоторых сервисов. Специалисты обнаружили проблему и работают над ее устранением, ожидается восстановление связи в течение 30 минут.

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Шаг назад в доступности связи: Что говорят мобильные операторы о повышении налогов

Правительство планирует повысить военный сбор для мобильных операторов до 5%. Операторы считают это шагом назад в доступности связи и предупреждают о возможном подорожании услуг.

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На Киевщине увеличат количество генераторов на станциях мобильных операторов для бесперебойной связи во время отсутствия света

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В Сумской области будут судить группу заключенных, которые обманули 22 человека, в том числе военнослужащих Вооруженных Сил Украины, на сумму более 265 000 гривен, продавая несуществующие автомобили через поддельные интернет-объявления.

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День СБУ: ключевые достижения, планы, боевая работа

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