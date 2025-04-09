Обманули десятки людей фейковым сбором средств на авто для ВСУ: на Сумщине будут судить группу арестантов

В Сумской области будут судить группу заключенных, которые обманули 22 человека, в том числе военнослужащих Вооруженных Сил Украины, на сумму более 265 000 гривен, продавая несуществующие автомобили через поддельные интернет-объявления.