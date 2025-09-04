$41.370.01
Украина стремится обеспечить 98% населения качественным мобильным интернетом к 2030 году - Минцифры

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Минцифры и операторы работают над расширением покрытия и улучшением качества связи. К 2026 году все международные и национальные дороги получат качественную 4G-связь.

Украина стремится обеспечить 98% населения качественным мобильным интернетом к 2030 году - Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о встрече с руководителями крупнейших мобильных операторов Украины - Kyivstar, Vodafone и lifecell. Главная тема переговоров - расширение покрытия и улучшение качества связи в условиях войны. Об этом Федоров сообщил у себя в Телеграм, пишет УНН.

Подробности

По словам министра, несмотря на обстрелы, отключения света и другие вызовы, операторы продолжают строить новые вышки, восстанавливать поврежденные сети и привлекать инвестиции.

Оккупанты продлили ограничения мобильного интернета на Луганщине: стала известна причина04.09.25, 12:23 • 2358 просмотров

Федоров подчеркнул, что правительство совместно с компаниями работает над устранением бюрократических барьеров, чтобы ускорить строительство инфраструктуры.

До конца 2026 года операторы должны покрыть все международные и национальные дороги качественной 4G-связью – сейчас много где на дорогах связи нет. Для этого мы законодательно убираем бюрократию, чтобы ускорять согласования

– заявил министр.

Среди проблемных направлений он назвал мобильную связь в поездах, однако уже действуют несколько проектов, которые должны улучшить ситуацию в ближайшее время.

Отдельная стратегическая цель – обеспечить 98% населения Украины качественным мобильным интернетом до 2030 года.

Продолжаем работать вместе с мобильными операторами, чтобы вы всегда оставались на связи. Спасибо операторам за развитие телеком-инфраструктуры

- подчеркнул министр.

Украина тестирует Direct to Cell: спутниковая связь будет доступна в любой точке страны18.08.25, 21:04 • 3487 просмотров

Степан Гафтко

