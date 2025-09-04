Украина стремится обеспечить 98% населения качественным мобильным интернетом к 2030 году - Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о встрече с руководителями крупнейших мобильных операторов Украины - Kyivstar, Vodafone и lifecell. Главная тема переговоров - расширение покрытия и улучшение качества связи в условиях войны. Об этом Федоров сообщил у себя в Телеграм, пишет УНН.

По словам министра, несмотря на обстрелы, отключения света и другие вызовы, операторы продолжают строить новые вышки, восстанавливать поврежденные сети и привлекать инвестиции.

Федоров подчеркнул, что правительство совместно с компаниями работает над устранением бюрократических барьеров, чтобы ускорить строительство инфраструктуры.

До конца 2026 года операторы должны покрыть все международные и национальные дороги качественной 4G-связью – сейчас много где на дорогах связи нет. Для этого мы законодательно убираем бюрократию, чтобы ускорять согласования