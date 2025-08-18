Украина тестирует Direct to Cell: спутниковая связь будет доступна в любой точке страны

$41.340.11
14:38 • 15523 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
14:23 • 43295 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 34753 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 48149 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 37457 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 112500 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 105491 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в спискеPhoto
18 августа, 03:44 • 59306 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 75580 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 80242 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 107782 просмотра
Будапешт обвиняет Украину в атаке на нефтепровод, Киев отвечаетVideo18 августа, 10:02 • 91725 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 86604 просмотра
Украина на финише: когда могут открыться переговорные кластеры с ЕС18 августа, 11:22 • 32872 просмотра
СМИ узнали состав участников встречи Зеленского и Трампа16:07 • 24668 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
14:23 • 43196 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
13:19 • 48070 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 86884 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 108051 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 112449 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Кит Келлог
Марк Рютте
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Европа
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему «костюма»Video17:45 • 824 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 67978 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 60354 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 93595 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 79806 просмотра
Гривна
Хранитель
Фокс Ньюс
Truth Social
Нефть

Украина тестирует Direct to Cell: спутниковая связь будет доступна в любой точке страны

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Украина стала одной из первых стран, тестирующих Direct to Cell, позволяя телефонам подключаться к спутнику для отправки сообщений. Смартфон с 4G-симкой или eSIM автоматически подключается к спутниковому интернету.

Украина тестирует Direct to Cell: спутниковая связь будет доступна в любой точке страны

Украина стала одной из первых стран мира, которая тестирует Direct to Cell. Благодаря этой технологии телефон будет подключаться напрямую к спутнику – можно будет отправлять сообщения из любой точки страны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

В эфире телемарафона Федоров заявил: смартфон, который поддерживает 4G-симки или eSIM, автоматически превращается в носитель, подключающийся к спутниковому интернету.

Напомним

Правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи.

В рамках внедрения стратегии инноваций WINWIN в Украине впервые протестировали 5G-связь на базе учреждения высшего образования. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone.

Также сообщалось, что Львов должен стать первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески.

УНН еще сообщал, что Кабмин расширил перечень населенных пунктов для пилотного внедрения 5G: сюда присоединятся Харьков и Бородянка.

Евгений Устименко

Технологии
Готовность 2030
Перевооружение Европы
Михаил Федоров
Украина
Бородянка
Львов
Харьков