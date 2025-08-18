Украина тестирует Direct to Cell: спутниковая связь будет доступна в любой точке страны
Киев • УНН
Украина стала одной из первых стран, тестирующих Direct to Cell, позволяя телефонам подключаться к спутнику для отправки сообщений. Смартфон с 4G-симкой или eSIM автоматически подключается к спутниковому интернету.
Украина стала одной из первых стран мира, которая тестирует Direct to Cell. Благодаря этой технологии телефон будет подключаться напрямую к спутнику – можно будет отправлять сообщения из любой точки страны. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
В эфире телемарафона Федоров заявил: смартфон, который поддерживает 4G-симки или eSIM, автоматически превращается в носитель, подключающийся к спутниковому интернету.
Напомним
Правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи.
В рамках внедрения стратегии инноваций WINWIN в Украине впервые протестировали 5G-связь на базе учреждения высшего образования. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone.
Также сообщалось, что Львов должен стать первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески.
УНН еще сообщал, что Кабмин расширил перечень населенных пунктов для пилотного внедрения 5G: сюда присоединятся Харьков и Бородянка.