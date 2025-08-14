5G протестують у Харкові та Бородянці - Мінцифри

Уряд розширив перелік населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G. Після старту у Львові цієї осені технологію випробують у Харкові та Бородянці Київської області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає УНН.

Деталі

Попри війну активно працюємо над запуском 5G в Україні. До тестування технології окрім Львова приєднаються ще 2 міста: Харків та Бородянка. Старт - вже цієї осені - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань, а тому важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах.

Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів. Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян. Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком, щоб ви не відчули різких змін - додали в Мінцифри.

Нагадаємо

Уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку.

У межах впровадження стратегії інновацій WINWIN в Україні вперше протестували 5G-зв’язок на базі закладу вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone.

Також повідомляється, що Львів має стати першим містом, де після тестування зв’язок 5G запустять комерційно.