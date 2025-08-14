5G протестують у Харкові та Бородянці - Мінцифри
Київ • УНН
Уряд розширив перелік населених пунктів для пілотного впровадження 5G: сюди приєднаються Харків та Бородянка.
Уряд розширив перелік населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G. Після старту у Львові цієї осені технологію випробують у Харкові та Бородянці Київської області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає УНН.
Деталі
Попри війну активно працюємо над запуском 5G в Україні. До тестування технології окрім Львова приєднаються ще 2 міста: Харків та Бородянка. Старт - вже цієї осені
Зазначається, що Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань, а тому важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах.
Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів. Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян. Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком, щоб ви не відчули різких змін
Нагадаємо
Уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку.
У межах впровадження стратегії інновацій WINWIN в Україні вперше протестували 5G-зв’язок на базі закладу вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone.
Також повідомляється, що Львів має стати першим містом, де після тестування зв’язок 5G запустять комерційно.