Ексклюзив
13:54 • 1332 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
12:57 • 6592 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 13308 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 27387 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 87428 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 51228 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 48086 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 44374 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 40577 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 46527 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
13:54 • 1332 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
08:11 • 87428 перегляди
5G протестують у Харкові та Бородянці - Мінцифри

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Уряд розширив перелік населених пунктів для пілотного впровадження 5G: сюди приєднаються Харків та Бородянка.

5G протестують у Харкові та Бородянці - Мінцифри

Уряд розширив перелік населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G. Після старту у Львові цієї осені технологію випробують у Харкові та Бородянці Київської області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації, передає УНН.

Деталі

Попри війну активно працюємо над запуском 5G в Україні. До тестування технології окрім Львова приєднаються ще 2 міста: Харків та Бородянка. Старт - вже цієї осені 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань, а тому важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах.

Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів. Фахівці також зможуть оцінити потенціал 5G у відбудові міст, від впровадження smart-рішень для муніципалітетів до цифрових сервісів для громадян. Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це відбуватиметься крок за кроком, щоб ви не відчули різких змін

- додали в Мінцифри.

Нагадаємо

Уряд затвердив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року, яка передбачає запуск 5G, повне відновлення мереж та розвиток стабільного звʼязку.

У межах впровадження стратегії інновацій WINWIN в Україні вперше протестували 5G-зв’язок на базі закладу вищої освіти. Пілотний проєкт запущено в КАІ у співпраці з Vodafone.

Також повідомляється, що Львів має стати першим містом, де після тестування зв’язок 5G запустять комерційно.

Павло Башинський

СуспільствоТехнології
Київська область
Україна
Львів
Харків