5G протестуют в Харькове и Бородянке - Минцифры
Киев • УНН
Правительство расширило перечень населенных пунктов для пилотного внедрения 5G: сюда присоединятся Харьков и Бородянка.
Правительство расширило перечень населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение мобильной связи 5G. После старта во Львове этой осенью технологию испытают в Харькове и Бородянке Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает УНН.
Детали
Несмотря на войну, активно работаем над запуском 5G в Украине. К тестированию технологии, кроме Львова, присоединятся еще 2 города: Харьков и Бородянка. Старт - уже этой осенью
Отмечается, что Харьков и Бородянка из-за обстрелов получили значительные разрушения, а потому важно испытать технологию в самых сложных обстоятельствах.
Украина способна внедрять инновации даже в условиях возможных перебоев поставок и ограниченных ресурсов. Специалисты также смогут оценить потенциал 5G в восстановлении городов, от внедрения smart-решений для муниципалитетов до цифровых сервисов для граждан. Также до 2030 года Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности, такие как 4G. Это будет происходить шаг за шагом, чтобы вы не почувствовали резких изменений
Напомним
Правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи.
В рамках внедрения стратегии инноваций WINWIN в Украине впервые протестировали 5G-связь на базе высшего учебного заведения. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone.
Также сообщается, что Львов должен стать первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески.