5G протестуют в Харькове и Бородянке - Минцифры

Правительство расширило перечень населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение мобильной связи 5G. После старта во Львове этой осенью технологию испытают в Харькове и Бородянке Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает УНН.

Детали

Несмотря на войну, активно работаем над запуском 5G в Украине. К тестированию технологии, кроме Львова, присоединятся еще 2 города: Харьков и Бородянка. Старт - уже этой осенью - говорится в сообщении.

Отмечается, что Харьков и Бородянка из-за обстрелов получили значительные разрушения, а потому важно испытать технологию в самых сложных обстоятельствах.

Украина способна внедрять инновации даже в условиях возможных перебоев поставок и ограниченных ресурсов. Специалисты также смогут оценить потенциал 5G в восстановлении городов, от внедрения smart-решений для муниципалитетов до цифровых сервисов для граждан. Также до 2030 года Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности, такие как 4G. Это будет происходить шаг за шагом, чтобы вы не почувствовали резких изменений - добавили в Минцифры.

Напомним

Правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи.

В рамках внедрения стратегии инноваций WINWIN в Украине впервые протестировали 5G-связь на базе высшего учебного заведения. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone.

Также сообщается, что Львов должен стать первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески.