5G протестуют в Харькове и Бородянке - Минцифры

$41.510.09
48.650.57
ukenru
14:23 • 444 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данный момент
Эксклюзив
13:54 • 5416 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 9976 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 14808 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 29277 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 92642 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 53529 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 50318 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 45973 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 41561 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
34%
755мм
Популярные новости
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 71119 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 34573 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 43914 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 15773 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 8754 просмотра
публикации
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данный момент14:23 • 444 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 5416 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 8928 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 15879 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 92642 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Польша
Львов
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 834 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 44169 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 43540 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 64746 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 117134 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Ми-8
Старлинк
YouTube
Таймс

5G протестуют в Харькове и Бородянке - Минцифры

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

Правительство расширило перечень населенных пунктов для пилотного внедрения 5G: сюда присоединятся Харьков и Бородянка.

5G протестуют в Харькове и Бородянке - Минцифры

Правительство расширило перечень населенных пунктов, где состоится пилотное внедрение мобильной связи 5G. После старта во Львове этой осенью технологию испытают в Харькове и Бородянке Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, передает УНН.

Детали

Несмотря на войну, активно работаем над запуском 5G в Украине. К тестированию технологии, кроме Львова, присоединятся еще 2 города: Харьков и Бородянка. Старт - уже этой осенью 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что Харьков и Бородянка из-за обстрелов получили значительные разрушения, а потому важно испытать технологию в самых сложных обстоятельствах.

Украина способна внедрять инновации даже в условиях возможных перебоев поставок и ограниченных ресурсов. Специалисты также смогут оценить потенциал 5G в восстановлении городов, от внедрения smart-решений для муниципалитетов до цифровых сервисов для граждан. Также до 2030 года Украина постепенно перейдет с 3G на современные стандарты связи, в частности, такие как 4G. Это будет происходить шаг за шагом, чтобы вы не почувствовали резких изменений

- добавили в Минцифры.

Напомним

Правительство утвердило Стратегию развития сферы электронных коммуникаций до 2030 года, которая предусматривает запуск 5G, полное восстановление сетей и развитие стабильной связи.

В рамках внедрения стратегии инноваций WINWIN в Украине впервые протестировали 5G-связь на базе высшего учебного заведения. Пилотный проект запущен в КАИ в сотрудничестве с Vodafone.

Также сообщается, что Львов должен стать первым городом, где после тестирования связь 5G запустят коммерчески.

Павел Башинский

ОбществоТехнологии
Киевская область
Украина
Львов
Харьков