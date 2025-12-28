$41.930.00
Украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов умер в возрасте 54 лет

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Известный украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов умер в больнице 27 декабря после того, как его забрала скорая помощь. Причина смерти актера неизвестна.

Украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов умер в возрасте 54 лет

Умер известный украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов, которому было 54 года. Об этом сообщили в Киевском академическом театре "Колесо", пишет УНН.

27 декабря утром в тяжелом состоянии Суханова забрала скорая помощь. Днем актер скончался в больнице.

"27 декабря в 11.30 актер Анатолий Суханов скончался в больнице. Утром его забрала скорая помощь", - сообщили в театре.

Причина смерти актера неизвестна.

Дату прощания с актером обещали обнародовать позже.

Что известно об Анатолии Суханове

Анатолий Суханов родился 23 декабря 1971 года в Киеве. В 1994 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого как актер, а через несколько лет, в 2006, как режиссер и преподаватель.

Начиная с 2005 года, работал актером в киевском театре "Колесо". С 2020 года был директором Киевской театральной школы-студии.

Анатолий Суханов был актером в современных и классических постановках на сцене театра "Колесо". Известна его роль в спектакле "СкороВода", созданном по сценарию Ивана Драча и Веры Мельник.

Также Суханов работал на телевидении. В частности, он был телеведущим семейных и детских шоу, таких как "Еники-Беники" и "Лего-экспресс".

