Украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов умер в возрасте 54 лет
Киев • УНН
Известный украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов умер в больнице 27 декабря после того, как его забрала скорая помощь. Причина смерти актера неизвестна.
Умер известный украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов, которому было 54 года. Об этом сообщили в Киевском академическом театре "Колесо", пишет УНН.
27 декабря утром в тяжелом состоянии Суханова забрала скорая помощь. Днем актер скончался в больнице.
"27 декабря в 11.30 актер Анатолий Суханов скончался в больнице. Утром его забрала скорая помощь", - сообщили в театре.
Причина смерти актера неизвестна.
Дату прощания с актером обещали обнародовать позже.
Что известно об Анатолии Суханове
Анатолий Суханов родился 23 декабря 1971 года в Киеве. В 1994 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого как актер, а через несколько лет, в 2006, как режиссер и преподаватель.
Начиная с 2005 года, работал актером в киевском театре "Колесо". С 2020 года был директором Киевской театральной школы-студии.
Анатолий Суханов был актером в современных и классических постановках на сцене театра "Колесо". Известна его роль в спектакле "СкороВода", созданном по сценарию Ивана Драча и Веры Мельник.
Также Суханов работал на телевидении. В частности, он был телеведущим семейных и детских шоу, таких как "Еники-Беники" и "Лего-экспресс".